به گزارش خبرنگار مهر، سوژه اصلی تمرین عصر امروز استقلال، انتخاب ناصر حجازی به عنوان رئیس کمیته فنی این باشگاه بود. حجازی قرار بود در تمرین امروز استقلال حضور یابد اما به دلیل شرکت در جلسه‌ای با علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال از حضور در جمع آبی پوشان عذر خواست.

تمرین امروز استقلال همچون روزهای گذشته از ساعت 18 در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی برگزار شد. در تمرین امروز علاوه بر بازیکنان ملی پوش (ایمان مبعلی، میلاد میداودی، حنیف عمران‌زاده و فرزاد آشوبی)، آرش برهانی و محسن یوسفی نیز غایب بود.

بازگشت دوباره فرهاد مجیدی به تمرینات گروهی خبری خوش برای آبی پوشان بود اما آنها هنوز از حضور کاپیتان تیم‌شان در دیدار با استیل آذین مطمئن نشده بودند که با خبر مصدومیت محسن یوسفی غافلگیر شدند. این بازیکن از ناحیه کشاله ران مصدوم شده و فعلا توانایی حضور در تمرینات را ندارد.

امید روانخواه امروز هم بصورت اختصاصی و جدا از دیگر بازیکنان تمرین کرد. روانخواه مدعی است، در همین بازی با استیل آذین هم توانایی حضور در میدان را دارد اما نظر مربیان استقلال چیز دیگری است و فعلا به او اجازه حضور در تمرینات گروهی را نیز نمی دهند.

در تمرین امروز استقلال کادر خدمات تیم بازهم به توپ‌های اهدایی از سوی سازمان لیگ اعتراض کردند. آنها مدعی بودند، این توپ‌ها استاندارد نیست و صبح و بعدازظهر باید باد آنها کنترل شود.

حنیف عمران زاده، مدافع ملی پوش تیم استقلال در دقایق پایانی تمرین امروز این تیم به زمین شماره سه ورزشگاه آزادی آمد و تمرین هم تیمی‌هایش را به نظاره نشست. او در زمان فراغت از تمرینات تیم ملی در محل تمرین استقلالی‌ها حضور یافت تا مربیان این تیم را از شرایط بدنی خود باخبر کند.

در بخش ابتدایی تمرین امروز تیم استقلال بازیکنان پنج دقیقه دور زمین دویدند و سپس در قالب گروه‌های دو نفره کارهای سرعتی و کششی انجام دادند. بخش عمده تمرین امروز به مرور کارهای تاکتیکی در دو گروه اختصاص داشت. یک گروه که شامل مهاجمان و هافبک‌ها می شد، زیر نظر پرویز مظلومی و بهتاش فریبا و گروه دیگر که مدافعان بودند، زیر نظر محمود فکری تمرین کردند.

تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال ساعت 19:30 به اتمام رسید. آبی پوشان فردا را استراحت می کنند و از روز چهارشنبه مهیای دیدار با استیل آذین می شوند. این دیدار روز شنبه هفته پیش رو و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر برگزار می شود.