اظهارات معاونان سنجش درباره زمان دقیق اعلام نتایج کنکور؛ امشب یا فردا

حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: زمان رسمی اعلام نتایج 8 صبح روز 11 مرداد است اما در صورت امکان ممکن است ساعاتی زودتر نتایج بر روی سایت سازمان سنجش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمان اعلام شده تغییری نمی کند.

همچنین ابراهیم خدایی معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در خصوص زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال 89 گفت: زمان اعلام نتایج کنکور 8 صبح فردا 11 مرداد است.

دکتر محمدحسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که در نشست خبری صبح امروز یکشنبه اعلام کرده بود نتایج کنکور ساعت 8 صبح فردا اعلام می شود ساعاتی پیش اعلام کرده است امکان قرار گرفتن نتایج در ساعت 24 امشب نیز وجود دارد.

کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد.