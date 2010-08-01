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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اظهارات معاونان سنجش درباره زمان دقیق اعلام نتایج کنکور؛ امشب یا فردا

اظهارات معاونان سنجش درباره زمان دقیق اعلام نتایج کنکور؛ امشب یا فردا

معاونان سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان قطعی اعلام نتیجه اولیه کنکور سراسری 89 تاکید کردند: نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت 8 صبح فردا 11 مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود اما امکان اعلام زودتر آن نیز وجود دارد.

حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: زمان رسمی اعلام نتایج 8 صبح روز 11 مرداد است اما در صورت امکان ممکن است ساعاتی زودتر نتایج بر روی سایت سازمان سنجش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمان اعلام شده تغییری نمی کند.

همچنین ابراهیم خدایی معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در خصوص زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال 89 گفت: زمان اعلام نتایج کنکور 8 صبح فردا 11 مرداد است.

دکتر محمدحسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که در نشست خبری صبح امروز یکشنبه اعلام کرده بود نتایج کنکور ساعت 8 صبح فردا اعلام می شود ساعاتی پیش اعلام کرده است امکان قرار گرفتن نتایج در ساعت 24 امشب نیز وجود دارد.

کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد.

کد مطلب 1126752

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