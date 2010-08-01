به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:15 امروز یکشنبه با برگزاری سه دیدار در شهرهای اصفهان، قزوین و تهران پیگیری شد.

در جذاب‌ترین دیدار امروز تیم نفت تهران، بازی فینال لیگ دسته اولی‌ها را از تیم شهرداری تبریز برد و نخستین پیروزی تاریخ این باشگاه در لیگ برتر فوتبال رقم خورد. تیمهای شهرداری تبریز و نفت تهران به عنوان صدرنشینان گروه های دوگانه مسابقات لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده بودند و بازی امروز آنها به نوعی تقابل دو تیم برتر دسته اولی و فینال این مسابقات بود.

سپاهان که لیگ دهم را با تساوی برابر راه آهن آغاز کرده بود، در هفته دوم نیز به تساوی در دیدار برابر ملوان بندرانزلی رضایت داد تا همچنان در میانه پایین جدول جای داشته باشد.

امروز همچنین تیم‌های پیکان قزوین و شاهین بوشهر در ورزشگاه شهید رجایی به مصاف هم رفتند که جدال آنها نیز در پایان به برتری یک بر صفر تیم میهمان انجامید.

- نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* پیکان قزوین صفر - شاهین بوشهر یک

گل: ستار زارع (90)

* نفت تهران 3 - شهرداری تبریز یک

گل‌ها: اکبر صغیری (12)، مهدی محمدزاده (22) و ابراهیم ابرقویی (72 - گل به خودی) برای نفت تهران و حبیب گردانی (51) برای شهرداری تبریز

* سپاهان اصفهان صفر - ملوان بندرانزلی صفر