نخستین شکست پرسپولیس رقم خورد / پیروزی صنعت نفت برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در دو دیدار پایانی این هفته از رقابتها که از ساعت 20:45 دقیقه آغاز شد، تیم فوتبال صبا در ورزشگاه یادگار امام میزبان پرسپولیس بود و صنعت نفت نیز از سایپا کرج میزبانی کرد.

در ورزشگاه یادگار امام قم تیم فوتبال پرسپولیس که نخستین دیدارش را با پیروزی برابر تراکتورسازی به پایان برده بود، با نتیجه 2 بر یک برابر صبای قم شکست خورد. در این دیدار سهراب بختیاری زاده (12) و محسن بیاتی نیا (31) برای صبای قم و محمد نوری (29) برای پرسپولیس گل زدند تا نخستین شکست سرخپوشان در لیگ دهم رقم بخورد.

در دقیقه 94 این دیدار پرسپولیس صاحب یک ضربه پنالتی شد که تیاگو این ضربه را به دستان مهدی واعظی کوبید تا شاگردان دایی نتوانند حتی یک امتیاز از این بازی بگیرند.

در دیگر دیدار امشب نیز تیم فوتبال صنعت نفت که میزبان سایپا بود برابر این تیم به پیروزی یک بر صفر دست یافت. در این دیدار روح الله عرب در دقیقه 12 برای صنعت نفت گل زد تا شاگردان محمد مایلی کهن نیز نخستین شکست خود را تجربه کنند.