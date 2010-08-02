انتقاد از انتقال بخشی از وزارت علوم به سمنان/ وزیر علوم در مجلس پاسخ دهد

غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچگونه مشورتی با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره انتقال معاونت دانشجویی این وزارتخانه به استان سمنان نداشته است گفت: تعداد دانشجویان مراجعه کننده به معاونت دانشجویی وزارت علوم زیاد است و به نظر می رسد دانشجویانی که از نقاط مختلف کشور با معاونت دانشجویی وزارت علوم کار دارند با مشکلاتی مواجه می شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امکانات سمنان برای پاسخگویی به حجم دانشجویانی که با معاونت دانشجویی کار دارند را کافی ندانست و گفت: انتقال معاونت دانشجویی وزارت علوم به سمنان را مبهم می دانیم لذا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید در این باره پاسخگو باشد. از وزیر علوم برای حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات و پاسخگو بودن درباره این انتقال سئوال می کنیم.

نماینده مردم اهر و هریس افزود: باید ارزیابی کنند که اگر یک دانشجو از استان آذربایجان شرقی بخاطر یک کار کوچک با معاونت دانشجویی وزارت علوم بخواهد به سمنان مراجعه کند چقدر اهداف تمرکززدایی از پایتخت را تامین و در مقابل چقدر برای مردم مشکل ایجاد می کند.