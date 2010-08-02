بسیاری از هیئتهای ورزشی بانوان کرج تقویم کاری ارائه نکرده اند

مریم ایلکا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هنوز بخش قابل توجهی از هیئتهای ورزشی تقویم مربوطه را به تربیت بدنی شهرستان کرج ارائه نکرده اند یا چیزی که به عنوان تقویم ارائه شده، شکل تقویم را ندارد که این امر مشکلهایی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: از همه هیئتهای ذیربط انتظار داریم در اسرع وقت، تقویم ورزشی خود را به تربیت بدنی ارائه دهند زیرا تربیت بدنی بدون وجود این تقویم نمی تواند برنامه ریزی انجام دهد و بخشی از کار به صورت نیمه باقی می ماند ضمن اینکه باید گفت وجود تقویم ورزشی از مهمترین ارکان کار است.

عدم ارائه به موقع تقویمها میزان مدال آوری را تحت تاثیر قرار می دهد

این مسئول اظهار داشت: میزان مدال آوری در میان بانوان ورزشکار شهرستان کرج بسیار بالا است درحالیکه در نتیجه عدم ارائه به موقع تقویمها ممکن است این میزان بالای مدال آوری تحت تاثیر قرار گیرد و از ان کاسته شود که این امر به ضرر ورزش منطقه است.

ایلکا گفت: بانوان شهرستان کرج همواره در میادین مختلف ورزشی در سطح استانی، کشوری و بین المللی درخشیده اند و نباید به گونه ای عمل شود که با عملکرد نامطلوب خود، مانع از تحقق استعدادهای ورزشی بانوان شهرستان شویم.

وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به نیازهای جمعیت بالای ورزشکاری در شهرستان کرج نیازمند تهیه تقویم مربوطه است زیرا این شهرستان در بسیاری از زمینه های ورزشی همواره قهرمانان و مدال آورانی دارد که باید نیازهای آنها همیشه لحاظ شود.

این مسئول عنوان کرد: لازم است هیئتها گزارشات خود را به موقع به تربیت بدنی ارائه دهند ضمن اینکه لازم است از انجام امور به شکل سنتی خودداری و تا حد ممکن بروز عمل کنند.

بسیاری از بانوان به دلیل نداشتن فعالیت ورزشی مناسب مشکلات جسمی دارند

ایلکا گفت: بسیاری از بانوان به دلیل نداشتن فعالیت ورزشی مناسب گرفتار مشکلات جسمی شده اند ضمن اینکه بسیاری از بانوان اطلاعات کافی در خصوص تاثیر راهکارهای ورزشی در زمینه کاهش مشکلات جسمی مخصوص بانوان ندارند که این امر باعث می شود میزان درمان این مشکلات چندان بالا نباشد.

وی ادامه داد: به طور مسلم، ورزش آثار مطلوبی برای سلامتی فرد به همراه دارد و انجام اصولی ورزش از ایجاد مشکلات جسمی جدید جلوگیری و بخشی از مشکلات جسمی قبلی را نیز رفع می کند.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از بانوان شهرستان کرج اطلاعات ناقصی در خصوص ورزش و رابطه آن با کاهش مشکلات سلامتی دارند و این امر حتی در خصوص بسیاری از بانوان دارای تحصیلات نیز صدق می کند.

ایلکا اظهار داشت: کرج جمعیت قابل توجهی از بانوان را در خود جای داده درحالیکه بسیاری از آنها به دلیل نداشتن آگاهی کافی گرفتار بیماری در زمینه های مختلف هستند و راهکارهای از بین بردن بیماری خود را نیز به درستی نمی دانند.

بسیاری از بانوان کرجی راه های اصولی کاهش وزن را نمی دانند

وی عنوان کرد: بسیاری از بانوان کرجی راه های اصولی کاهش وزن را نمی دانند درحالیکه همانگونه که می دانیم، بالا بودن وزن در مواردی می تواند موجب ایجاد بیماری در افراد شود و از این نظر، کاهش وزن به صورت اصولی بسیار مهم است.

ایلکا خاطرنشان کرد: در صورتیکه مادران خانواده به سلامتی خود توجه کافی داشته باشند، این امر یک الگو می شود و سایر افراد خانواده از جمله فرزندان نیز به سلامتی خود علاقمند می شوند و راهکارهای مناسبی برای حفاظت از سلامتی از پیش می گیرند.

وی اضافه کرد: لازم است آموزشهای کافی به بانوان شهرستان کرج داده شود تا آنها بدانند چگونه باید از به وجود آمدن بیماری در خود جلوگیری کنند و چگونه می توانند بیماری های کنونی خود را نیز با راهکارهای مختلف از جمله انجام فعالیتهای ورزشی و جسمی مناسب درمان کنند.

پیشگیری مورد بی توجه قرار گرفته است

ایلکا افزود: همواره شنیده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است اما متاسفانه این امر در خصوص مشکلات و مسائل بانوان کمتر اتفاق افتاده و پیشگیری های مطلوب و کافی در این خصوص انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری بهتر از آن است که بگذاریم مشکلی به وجود آید و وقتی به وجود آمد، تازه به دنبال راهکار حل آن باشیم.