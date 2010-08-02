به گزارش خبرنگار مهر، نشست "نگاهی دیگر" عصر دیروز یکشنبه 10 مرداد با بررسی کتاب "باید بروم" نوشته محمدهاشم اکبریانی در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد و رضا نجفی و محمدرضا گودرزی درباره این اثر سخن گفتند.

نجفی در ابتدای سخنانش مقایسه‌ای بین این اثر و آثار سورئالیستی انجام داد و سپس عنوان کرد: شیوه روایت نویسنده در کتاب "باید بروم" بیشتر به نظر سلبی می‌رسد تا ایجابی؛ یعنی به جای شخصیت‌پردازی با شخصیت‌زدایی، به جای ارائه طرح با ضد طرح و ... مواجه‌ایم و می‌توان گفت نویسنده از عناصر سنتی داستان‌گویی تا حدی پرهیز کرده است.

نویسنده "درآمدی بر رمان معاصر غرب" گفت: اگر بخواهیم درباره درون‌مایه این داستان نیز صحبت کنیم باید بگوییم همان‌طور که از نظر فرمی نگاهی سلبی دارد نوعی گریز نیز در درونمایه به چشم می‌خورد؛ راوی در سراسر داستان در جستجوی مفهوم و مقصدی است که هرگز به نتیجه نمی‌رسد و انکار و همین‌طور حرکت، مدام در آن تکرار می‌شود.

نجفی اضافه کرد: در این داستان سیر و سلوک راوی داستان همواره ادامه می‌یابد و وی هیچ‌گاه به تکامل یا آرامش نمی‌رسد و انکار و عصیانگری همچنان در جریان است.

این مترجم در ادامه سخنانش بر تفاوت زبان و نثر در بخشهای مختلف کتاب "باید بروم" اشاره کرد و آمیختن افسانه را با داستان مدرن از محسنات این اثر دانست.

گودرزی نیز راوی این کتاب را شخصی جستجوگر، بدبین و عصبی خواند و گفت: تردید و شک از عناصر اصلی این رمان محسوب می‌شود که منجر به گرایش به درون شده است؛ راوی امکان شناخت را نفی می‌کند و از این رو می‌توان گفت وی نشانه‌های اضطراب یک انسان مدرن را با خود دارد.

وی ادامه داد:"باید بروم" را می‌توان اثری تجربی دانست که سعی دارد پیشنهادهای جدیدی به ادبیات بدهد و از این رو شاید برخلاف عادتهای زیبایی‌شناختی خوانندگان عادی باشد و مورد پسندشان قرار نگیرد.

مفهوم محوری، بینامتنیت در روایت و تأویل‌پذیر بودن از دیگر ویژگیهایی بود که گودرزی به آنها اشاره کرد و گفت: در "باید بروم" هیچ چیز قطعیت و هویت ثابت ندارد. حیوانات و طبیعت هویتی قطعی ندارند و مدام در تغییرند و به همین خاطر این اثر را می‌توان عرصه تقابلها دانست؛ تقابل شناخت و عدم شناخت، تقابل آرامش و عدم آرامش، تقابل اطمینان و عدم اطمینان و... و در یک کلام می‌توان گفت"باید بروم" داستان جستجوست؛ جستجوی انسان مدرن آشفته‌ای که هرگز پایان ندارد.

کتاب "باید بروم" با شمارگان 1500 نسخه در 124 صفحه و به قیمت 2800 تومان توسط نشر چشمه منتشر شده است.



