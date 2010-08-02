حتی در تیمهای محلات هم مربیگری می کنم/ نفتیها به تعهد اخلاقی خود عمل نکردند

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، محمد مایلی کهن یکشنبه شب در نشست خبری پایان بازی با صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان اظهار داشت: خوشحالم که بعد از چند سال به شهر آبادان آمده ام و امیدوارم حالا که صنعت نفت به لیگ برتر صعود کرده است نماینده خوبی برای مردم این شهر باشد.

وی افزود: بازیکنان سایپا بازی روانی را در مقابل صنعت نفت به نمایش گذاشتند ولی باید اعتراف کنم که با گل دقیقه 12 صنعت غافلگیر شدیم اما به سرعت به بازی برگشتیم. تیم سایپا در این بازی خیلی بدشانس بود به گونه ای که سه بار شوت بازیکنان ما را تیرک دروازه صنعت نفت اصابت کرد و راهی گل نشد.



مایلی کهن تاکید کرد: در کل آمار بازی نشان می دهد که ما نسبت به تیم صنعت نفت از برتری فنی محسوسی برخوردار بودیم ولی در نهایت تیمی سه امتیاز را به دست می آورد که پیروز میدان باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از صنعت نفت عنوان کرد: وقتی امید شریفی نسب بازیکن فصل قبل خود را به صنعت نفت دادیم، نفتی ها متعهد شدند که در مقابل ما از این بازیکن استفاده نکنند در حالیکه این بازی امروز به صورت ثابت در تیم خود بازی کرد و نفتیها با این کار به نوعی تعهد اخلاقی خود را زیر پا گذاشتند.



سرمربی سایپا در خصوص اعتراض برخی مربیان لیگ برتری نسبت به توپهای استفاده شده در این فصل لیگ برتر گفت: این موضوع بهانه ای بیش نیست چرا که اگر توپ ها مشکل دارند برای هر دو تیم به یک اندازه مشکل ساز هستند و نباید برخی مربیان شکست تیم خود را به این موضوع ارتباط دهند.



مایلی کهن همچنین در خصوص مربیان منشوری اظهار داشت: خوشبختانه من وارد این موضوع نشده ام چرا که مربی منشوری کسی است که دست به اقداماتی نظیر دلالی بازیکن، پورسانت گرفتن از بازیکن و از این قبیل کارها می زند که در فرهنگ ورزشی من جایی ندارد.



وی افزود: من چکیده فوتبال هستم و خود را به زور به آن نمی چسبانم حتی اگر روزی در رقابت های باشگاهی کشور هم مربیگری تیمی را برعهده نداشتم، حاضرم در تیم های محلات مربیگیری کنم چرا که نمی توانم از فوتبال جدا باشم.



تیم فوتبال صنعت نفت که میزبان سایپای کرج بود برابر این تیم به پیروزی یک بر صفر دست یافت. در این دیدار روح الله عرب در دقیقه 12 برای صنعت نفت گل زد تا شاگردان محمد مایلی کهن نیز نخستین شکست خود را تجربه کنند.