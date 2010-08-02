خوزستانی ها 120 هزار واحد خونی اهدا کردند

غلامرضا ساری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: سازمان انتقال خون خوزستان از سال 1357 تاسیس و شروع به کار کرد اما بلافاصله وارد جنگ تحمیلی شد و تا سال 1368 هم درگیر مسائل جنگ بود و نتوانست در این مدت 10 سال آنگونه که انتظار می رفت به زیرساختها و جایگاه اصلی سازمان دست پیدا کند.

وی افزود: از سال 1380 تاکنون به واسطه اقدامات اساسی و کلیدی که در سازمان انتقال خون خوزستان انجام شده، امروز استان خوزستان در کشور رتبه سوم را در تمامی ظرفیت های بخش خون از آن خود کرده است.



ساری زاده بیان داشت: اساس کار سازمان انتقال خون بر سه محور اساسی می چرخد که مهمترین آنها اهداکنندگان خون هستند که خوشبختانه در استان خوزستان در این بخش هیچ مشکلی احساس نمی شود از این رو در سال گذشته 120 هزار واحد خونی اهدا شد.



وی ادامه داد: اما دومین شاخص به جذب اعتبارات و بودجه برمی گردد که در چند سال گذشته فضاهای خوبی ایجاد شده است و بازسازی های مناسبی صورت پذیرفته است و در پایان محور سوم ما مربوط به عملکردها و استانداردهای فعالیت های سازمان است که رتبه خوبی هم در این باره به دست آمده است.



معاون اداری مالی سازمان انتقال خون خوزستان تصریح کرد: سازمان انتقال خون دو پیک زمانی در سال دارد که می توان به تعطیلات نوروز اشاره کرد که عمل ها و جراحی های فراوانی قبل از آن صورت می گیرد، پیک زمانی دوم مربوط به ماه رمضان است که با توجه به گرد و خاک ها و گرمای اهواز در این برهه با مشکل اهدا خون مواجه می شویم.