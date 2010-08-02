حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر درمورد تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر حضور سرمایه گذاران در بورس گفت: حضور سرمایه گذاران در بورس پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به نحوه اجرای طرح و ابعاد مختلف آن بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاثیرات اجرای این طرح بر سودآوری و قیمت سهام شرکتها و کمک دولت به صنعتگران از طریق بازتوزیع یارانه ها و نحوه استفاده از نرخهای ترجیحی، گفت: این عوامل نیز در حضور سرمایه گذاران در بورس تاثیر دارند.

وی به انجام مطالعات شرکت بورس در مورد تاثیرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بورس براساس درخواست شورای عالی بورس اشاره و بیان کرد: شرکت بورس برای کاهش اثرات نامطلوب اجرای این طرح پیشنهاداتی را نیز ارائه کرده است.

قالیباف اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را باعث شفافیت اقتصادی و به تبع آن شفافیت در بازار سرمایه و در دراز مدت کاهش ریسک دانست و راهکارهایی را نیز برای کاهش اثرات منفی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر بازار سرمایه ارائه کرد.

این مقام مسئول در بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه شرکتهای بورسی از تغییرات قیمتی گاز طبیعی و برق تاثیر می پذیرند، می توان با اولویت دادن به شرکتهای پذیرفته شده در بورس، قیمتهای ترجیحی در خصوص این شرکتها اعمال کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دولت می تواند به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفه جویی، رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده هزینه کند.