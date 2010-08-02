رضا پورحسین، مدیر شبکه هفت (شبکه آموزش) که دکترای روانشناسی دارد در ارزیابی مجموعههای شبانه و اینکه آیا آمار بالای مخاطبان از یک سریال معیار مناسبی برای کیفیت مجموعه محسوب میشود یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: میزان بیننده شرط لازم برای کیفیت است، ولی ممکن است شرط کافی نباشد. وقتی تعداد زیادی از مردم یک مجموعه شبانه را نگاه میکنند، رضایت بالای آنها نشاندهنده تاثیرگذاری سریال است، چرا که توانسته انعکاسدهنده یک مسئله حاد جامعه باشد.
وی در ادامه افزود: طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما هم رضایت مردم از مجموعههای شبانه تابستانی بالا است. در مجموع موضوع و ساختار سریالهای "زیر هشت" و "فاصلهها" مطلوب و اثرگذار است. شیوه کارگردانی، قوتهای فیلمنامهها، نشان دادن آسیبهای اجتماعی و ... از ویژگیهای این مجموعهها است.
مدیر شبکه هفت خاطرنشان ساخت: البته من به لحاظ روانشناسی مجموعههای شبانه را ارزیابی کردم نه از دیدگاه یک مدیر. مجموعههای شبانه تابستان تاثیر زیادی بر مخاطبان گذاشته است، چرا که روایتگر آسیبهای اجتماعی هستند.
پورحسین درباره اینکه آیا مجموعههای شبانه روی آنتن تاثیری بر ارتقای سطح آگاهی مخاطبان دارد، توضیح داد: وقتی مجموعهای مطلوب باشد، قطعاً تاثیرگذار است. رسانه موظف است با تولید آثار متنوع سطح سلیقه و ذوق مخاطبان را بالا ببرد تا بیشتر مورد استقبال بیننده قرار بگیرد. باید در قالب نمایش به آسیبهای اجتماعی حمله کنیم تا بتوانیم بر تماشاگر تاثیرگذار باشیم و سطح سلیقه او را بالا ببریم.
نظر شما