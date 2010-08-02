وعده مدیر شبکه تهران برای سریالهای خوب/ نمایشهای تکراری رادیو فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه هفتم مردادماه جشن تجلیل از عوامل "دارا و ندار" برگزار شد. مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران در این مراسم گفت: این سریال یکی از موفق‌ترین، جذاب‌ترین و بحث‌برانگیزترین سریال‌ها بود که در زمان پخش خود مخاطبان بسیاری را جلب کرد. در همین مراسم وعده می‌دهم که سریال‌ها و مجموعه‌های خوبی را در آینده نزدیک از شبکه تهران خواهید دید.



مسعود ده‌نمکی نیز در این مراسم تاکید کرد زبان طنز فقط ظاهر این سریال بود، ولی نظرسنجی ها نشان داد مردم بیشتر از موضوع این سریال خوششان آمده است. ساخت سریال بسیار سخت تر از سینماست و در ساخت این سریال نیز همه زحمت کشیدند تا کار متفاوتی در عرصه طنز ارائه بدهند.



- مدتی است نمایش‌های تکراری از رادیو فرهنگ روی آنتن می رود. کامران کاظم زاده مدیر رادیو فرهنگ در این باره به یکی از خبرگزاری ها گفت: قرار است از اول مهرماه نمایش های این شبکه بر اساس موضوعات درخواستی رادیو فرهنگ تولید و روی آنتن برود.



از قرار شنوندگان ناچار هستند تا اول مهرماه نمایش های تکراری را بشنوند! علاوه بر آن چند بار هم مرکز هنرهای نمایشی رادیو با این شبکه برای تهیه نمایش‌های ماه رمضان مکاتبه کرده است، اما مدیر این شبکه به خودش زحمت پاسخ هم نداده است.



- مراسم اختتامیه جشنواره طنز و تبسم به همت عوامل برنامه "جمعه ایرانی" روز جمعه هشتم مردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم منوچهر آذری، امیرحسین مدرس و مهران امامیه به ترتیب نفرات اول تا سوم برگزیده این جشنواره شدند. با وجود آنکه سعید توکل دبیر جشنواره در روز نشست خبری این جشنواره اعلام کرده بود رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم حتماً حضور خواهد داشت، اما او نیامد.



سعید توکل در روز نشست خبری که با 45 دقیقه تاخیر برگزار شده بود، گفت: من به دلیل مشکل آفیش به سازمان صدا و سیما دیر آمدم. با وجود آنکه سازمان صدا و سیما سال ها خانه ما است، اما هنوز برای ورود به خانه خودمان دچار مشکل هستیم.



وی در این نشست تاکید کرد هنرمندان فعال در عرصه طنز رادیو همیشه مورد توجه مردم بودند، اما این توجه در سازمان صدا و سیما کم است، به همین دلیل عوامل برنامه "جمعه ایرانی" تصمیم گرفت جشنواره طنز و تبسم را برگزار کند.



- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما ماه مبارک رمضان را فرصت شکوفا شدن برنامه‌های رادیویی دانست و افزود: امسال نیز مانند سال گذشته پس از بررسی برنامه‌ها در کمیته ارزیابی برنامه‌های رادیویی، برنامه‌سازان برتر شبکه‌های رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان انتخاب می‌شوند.



- پس از تغییرات مداوم در روز و ساعت پخش برنامه سینمایی "هفت"، مدیران شبکه سه تصمیم گرفتند این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 23:30 به روی آنتن بفرستند.



- عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم افتتاح شبکه اترک گفت: شبکه استانی "اترک" از این پس قطب تولیدات رسانه‌ای در حوزه روستا و کشاورزی خواهد بود.



- فرزاد حسنی بعد از مدت‌ها دوری از تلویزیون قرار است برنامه "ماه عسل" را اجرا کند. احسان علیخانی چند سال اجرای این برنامه را بر عهده داشت، ولی از قرار مدیران شبکه سه تصمیم گرفتند حسنی را به عنوان مجری برنامه امسال ماه رمضان شبکه سه انتخاب کنند.



- علی اصغر پورمحمدی که در نشست خبری ویژه برنامه‌های تابستان اعلام کرد دیگر رئیس سازمان صدا و سیما و معاون سیما سفر مدیران را کمتر کرده‌اند، اما او اخیراً به سفر حج رفته است. مدیر شبکه سه در این نشست از این اتفاق ناراضی بود، اما از قرار توانست نظر مرتضی میرباقری معاون سیما را تغییر دهد.



- خشایار الوند، فیلمنامه نویس معتقد است مجموعه‌های شبانه ملودرام به دلیل نوع پخش و پرداختن به موضوعات اجتماعی با استقبال مخاطبان رو به رو می‌شود، اما آمار بالای مخاطبان این نوع سریال‌ها دلیل بر کیفیت بالای آنها نیست.



- غلامعباس فاضلی، منتقد هم تاکید کرد گرچه مخاطبان از مجموعه‌های شبانه به خاطر پرداخت به موضوعات ملموس استقبال می‌کنند، اما این سریال‌ها تاریخ انقضاء محدودی دارند و شش ماه بعد هم قابل تکرار نیستند.



- شبکه چهار به تازگی فراخوانی مبنی بر دعوت از نویسندگان برای متون ایرانی منتشر کرده است. این شبکه قصد دارد تله تئاترهایی بر اساس متون ایرانی تهیه کند. رحمان سیفی آزاد، مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در این باره تاکید کرد شبکه چهار به دنبال جریان سازی در فضای فرهنگی است، به همین دلیل تصمیم دارد آثار فاخری بر اساس متون ایرانی تولید کند.



- پخش برنامه "به سوی ظهور" بعد از سال‌ها متوقف شده است. رضا صبوری، تهیه‌کننده این برنامه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد پخش نشدن این برنامه ربطی به سازندگان آن ندارد، چرا که توقف پخش آن از سوی شبکه بوده است. طبق قرارداد منعقد شده با سازمان صداوسیما ما باید در سری جدید، 52 قسمت برنامه تولید و برای پخش به شبکه دو تحویل می‌دادیم که این کار را انجام دادیم و سری جدید برنامه با حضور حجت‌الاسلام محسن قرائتی آغاز شد، اما بدون هیچ دلیل مشخصی دیگر روی آنتن نرفت.



- اخیراً در تلویزیون اختلاف میان تهیه کننده و کارگردان‌ها سنت شده و اینکه بعد از ضبط چند قسمت کارگردان دیگری جایگزین و دوباره از نو کاری آغاز می‌شود. جواد افشار بعد از انصراف پرویز شیخ طادی از کارگردانی مجموعه "سی امین روز" دوباره سکانس های ضبط شده را می‌گیرد. همچنین قرار بود مجموعه "چاه پنجم" را جواد اردکانی کارگردانی کند، اما در مرحله نگارش پروژه اصغر هاشمی جایگزین او شد. البته هاشمی اظهار بی اطلاعی درباره انصراف اردکانی کرده است.



- محمد اصغری گوینده اخبار هواشناسی سیما در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها تاکید کرد به مردم دروغ نمی‌گوییم، چرا که هواشناسی سیاسی نیست.



- یکی از سایت‌ها هم درباره اعتراض لرها به مجموعه "فاصله ها" نوشت. از قرار بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان لرستان ضمن محکومیت تحقیر قوم لر در سریال "فاصله ها" از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه می خواهند که بدون فوت وقت به پخش توهین آمیز این سریال خاتمه دهد.



به تازگی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما اعلام کرد سریال "فاصله ها" با 70 درصد بیننده و 90 درصد رضایت مردمی پیشتاز مجموعه های تلویزیون است، اما نکته جالب این بود که در این نظرسنجی که در روزنامه جام جم منتشر شده بود آماری از مجموعه شبانه "زیر هشت" اعلام نشد و در کنار مجموعه "فاصله ها" از 45 درصد بیننده و 87 درصد رضایت مردمی از مجموعه "تاوان" ذکر شده بود. یکی از روزنامه ها روز گذشته از سرقت مجموعه "فاصله ها" توسط شبکه ماهواره ای ITN خبر داد.



- ضرغامی هم در مراسم افتتاح شبکه اترک در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره مجموعه "فاصله ها" گفت: این سریال توانست توهم شکاف نسلی را پیدا کند. سطح آموزشی این مجموعه بسیار بالا است و قشر گسترده در عین سرگرمی می توانند پیام های اجتماعی و آموزشی را دریابند

- حسین دهباشی، کارگردان مستند تلویزیونی "راست‌ها و دروغ‌ها" بعد از دو ماه بازداشت در زندان های آمریکا به ایران بازمی‌گردد.



محمد شکیبانیا، تهیه‌کننده مستندهای تلویزیونی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها درباره علت دستگیری حسین دهباشی گفت: دهباشی حدود دو ماه پیش در حالی که در آمریکا مشغول ساخت مستندی با موضوع بررسی وضعیت دوره پهلوی دوم برای تلویزیون ایران بود، دستگیر و به اتهام جعل اسناد برای اخذ اقامت به زندان محکوم شد؛ پس از چندی بسر بردن در زندان، محل اقامت او نیز تغییر کرد و او را به زندانی فرستادند که شرایط بسیار بدی داشت. طی این مدت وکلا از او دفاع نمی‌کردند تا اینکه هفته پیش دهباشی در زندان سکته کرد و دو تا سه روز در آی سی یو بستری شد و پس از این مدت او را آزاد کردند.



- آنونس‌های مجموعه ماه رمضان شبکه سه با عنوان "جراحت" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور از شبکه‌های مختلف سیما پخش شد. از قرار مجموعه نمایشی شبکه سه در ماه رمضان از دیگر مجموعه ها جلوتر است.



- رحیم مشایی در ستاد رسیدگی به امور ایرانیان مقیم خارج از کشور از انعقاد تفاهمنامه میان شبکه صدای آشنا و شورای ایرانیان خارج از کشور خبر داد.



- قسمت آخر مجموعه "باغ شیشه ای" هم هفته گذشته پخش و خیال همه راحت شد. این مجموعه با وجود بهره بردن از فرامرز قریبیان و دیگر بازیگران خوب، ولی نتوانست موفقیتی برای خودش کسب کند، حتی فیلمنامه آن ضعف‌های زیادی داشت. علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه هم در نشست ویژه برنامه های تابستان با اشاره به این مجموعه گفت: این سریال مورد رضایت مدیر شبکه و معاونت سیما نیست.