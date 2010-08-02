پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان مهر ماه برگزار می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولان استانی و کشوری، پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در دهه اول مهر ماه در اماکن عمومی و پارکهای شهر مریوان و با حضور گروه های برتر کشوری و بین المللی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در حالیکه که قرار بود پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی در استان ایلام برگزار شود اما خوشخبتانه پیگیری و تلاشهای استان نتیجه داد و این جشنواره بار دیگر در شهر مریوان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اعلام فراخوان جشنواره و درخواستهای مختلف از سوی گروه های نمایشی برای حضور در این جشنواره، بیان داشت: اسامی آثار پذیرفته شده برای حضور در بخش مسابقه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد.

میمنت آبادی با اشاره به اهمیت برگزار جشنواره تئاتر خیابانی در شهر مریوان، افزود: خوشبختانه مردم شهر مریوان علاقه بسیار زیادی به تماشای تئاتر خیابانی دارند و در این راستا در طول برگزار جشنواره در چهار دوره قبل استقبال بسیار خوب و چشمگیری نیز از آن به عمل آورده اند.

وی گفت: در جشنواره پنجم تئاتر خیابانی مریوان علاوه بر اجرای نمایشهای برتر از استانهای مختلف کشور قرار است برنامه های جنبی از جمله کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان از هماهنگی های صورت گرفته برای شرکت گروه های خارجی در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان خبر داد و یادآور شد: هماهنگی لازم صورت گرفته و امیدواریم که این امر نیز محقق شود.