مجازات اعدام در انتظار قاچاقچیان شیشه/ درمان معتادان اجباری می شود

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از سه سال تلاش پلیس سرانجام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و هشت ماده و هشت تبصره از این قانون اصلاح و برای تائید نهایی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شده است.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون نقصهایی که پلیس در مبارزه و برخورد با تولید، توزیع و مصرف کننده های مواد مخدر داشت برطرف شده و اکنون پلیس قانونی روشن برای برخورد با این افراد دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: مهمترین دغدغه های پلیس مربوط به مواد مخدر روانگردان، شیشه، درمان معتادان، بیمار تلقی شدن معتادان، جرم انگاری از اعتیاد و درمان اجباری معتادان بود.

وی گفت: با تصویب این قانون معتادان به عنوان یک بیمار تلقی می شوند اما اگر معتادی از درمان سرباز زده و به مراکز درمانی مراجعه نکند مجرم محسوب شده و مشمول درمان اجباری می شود برهمین اساس طبق قانون پلیس موظف به برخورد و جمع آوری این افراد است.

سردار حسین آبادی تعیین تکلیف قاچاق، ترانزیت و تولید شیشه را از دیگر مزایای این قانون دانست و افزود: با تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر مجازاتهای سنگینی در انتظار قاچاقچیان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان شیشه است به نحوی که از این پس این مجازاتها هم رده مجازاتهای هروئین قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: قاچاقچیان و تولید کنندگان شیشه ای که از سوی پلیس دستگیر شوند در مرحله اول به حبس و جریمه نقدی و در مراحل بعدی در صورت تکرار جرم به مجازاتهایی از جمله حبس ابد و اعدام محکوم می شوند.

