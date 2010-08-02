شیر مادر عفونتهای مختلف را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی به مناسبت هفت جهانی شیر مادر گفت: علاوه براین احتمال بروز دردهای قولنجی، اختلالات آتوپی و اگزما در شیر مادرخواران کمتر بوده و مشکلات قلبی و عروقی دراین نوزادان در آینده کمتر بروز می کند.
وی افزود: شیرمادر از نظر بهداشتی کاملا سالم بوده و هیچگونه ترکیب ساختگی، ماده نگهداریکننده و مصنوعی ندارد.
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه شیرمادر به عنوان یک غذای کامل به تنهایی تمام نیازهای تغذیهای شیرخوار از جمله آب بدن او را در 6 ماه اول عمر تامین میکند گفت: پروتئین، چربی و مواد قندی موجود در شیرمادر بهترین و مناسبترین نوع بوده و تناسب مواد مختلف غذایی آن درحد ایدهآل است.
وی اضافه کرد: هضم شیرمادر از شیر خشک آسانتر و اکثر مواد غذایی موجود در آن به طور کامل جذب بدن نوزاد میشود.
وزیر بهداشت با اعلام اینکه ترکیب شیر مادر با سن شیرخوار، فصول سال، مدت شبانه روز و حتی در یک نوبت شیردهی تغییر میکند، بیان داشت: بخش اول شیر مادر آبکیتر بوده و پروتئین بیشتری دارد و اشتهاآور است و بخش آخر شیرمادر به مقدار 3 برابر چربی بیشتری از بخش اول دارد و موجب سیرشدن نوزاد میشود.
دستجردی، شیرمادر را به دلیل کمتر بودن مقدار پروتئین و املاح آن نسبت به شیرخشک برای نوزادان نارس قابل هضم تر دانست و گفت: پروتئین شیرمادرانی که نوزاد نارس به دنیا میآورند 20 تا 30 درصد بیشتر از مادرانی است که نوزاد رسیده بدنیا می آورند، بنابراین این شیر از لحاظ غذایی برای این نوزادان ایدهآل است.
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