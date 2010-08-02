شیر مادر عفونتهای مختلف را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی به مناسبت هفت جهانی شیر مادر گفت: علاوه براین احتمال بروز دردهای قولنجی، اختلالات آتوپی و اگزما در شیر مادرخواران کمتر بوده و مشکلات قلبی و عروقی دراین نوزادان در آینده کمتر بروز می کند.

وی افزود: شیرمادر از نظر بهداشتی کاملا سالم بوده و هیچگونه ترکیب ساختگی، ماده نگهداری­کننده و مصنوعی ندارد.

این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه شیرمادر به عنوان یک غذای کامل به تنهایی تمام نیازهای تغذیه­ای شیرخوار از جمله آب بدن او را در 6 ماه اول عمر تامین می­کند گفت: پروتئین، چربی و مواد قندی موجود در شیرمادر بهترین و مناسب­ترین نوع بوده و تناسب مواد مختلف غذایی آن درحد ایده­آل است.

وی اضافه کرد: هضم شیرمادر از شیر خشک آسانتر و اکثر مواد غذایی موجود در آن به طور کامل جذب بدن نوزاد می­شود.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه ترکیب شیر مادر با سن شیرخوار، فصول سال، مدت شبانه روز و حتی در یک نوبت شیردهی تغییر می­کند، بیان داشت: بخش اول شیر مادر آبکی­تر بوده و پروتئین بیشتری دارد و اشتها­آور است و بخش آخر شیرمادر به مقدار 3 برابر چربی بیشتری از بخش اول دارد و موجب سیرشدن نوزاد می­شود.

دستجردی، شیرمادر را به دلیل کمتر بودن مقدار پروتئین و املاح آن نسبت به شیرخشک برای نوزادان نارس قابل هضم تر دانست و گفت: پروتئین شیرمادرانی که نوزاد نارس به دنیا می­آورند 20 تا 30 درصد بیشتر از مادرانی است که نوزاد رسیده بدنیا می آورند، بنابراین این شیر از لحاظ غذایی برای این نوزادان ایده­آل است.