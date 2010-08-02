به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رامین صبح دیروز در نشست خبری هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، از برگزاری این جشنواره در اوایل آبان ماه امسال و در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران خبر داد.

وی فضای این دوره از نمایشگاه را "کمی متفاوت با گذشته" توصیف کرد و از جمله گفت: سابق بر این بخش خارجی نمایشگاه آن بخشی بود که تعدادی رسانه غربی می‌آمدند و توجه ما هم به آنها جلب می‌شد. امسال با یک محاسبه درست و منطقی رسانه‌های غربی را از حضور در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حذف کرده‌ایم و اجازه حضور رسانه‌های پرمدعا و دروغگوو و متقلب غربی که خودشان را سلطان بلامنازع رسانه‌های جهان می‌دانند، نخواهیم داد.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در عین حال تاکید کرد: موارد استثنایی از این قاعده جداست و اگر در جهان غرب رسانه‌های مستقل و شایسته و مردمی علاقه‌مند به مشارکت در این نمایشگاه و جشنواره باشند، محروم نخواهند شد کما اینکه در غرب رسانه‌های اسلامی وجود دارند که از حضور رسانه‌های اسلامی و مستقل جهان غرب در این نمایشگاه استقبال خواهیم کرد.

رامین اولویت برای حضور رسانه‌های غیرایرانی را در این نمایشگاه مشارکت گسترده رسانه‌های مختلف کشورهای همسایه و منطقه و رسانه‌های فارسی زبان کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: در مرحله بعد رسانه‌های جهان اسلام برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند. در مرحله سوم هم رسانه‌های فراگیر کشورهای مستقل برای حضور در این نمایشگاه دعوت خواهند شد.

وی همچنین از دعوت از "شخصیت‌های برجسته رسانه‌ای کشورهای مختلف" به این جشنواره خبر داد و یکی دیگر از ویژگی‌های نمایشگاه امسال را حضور رسانه‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌های مختلف جهان اسلام به همراه مدیران و سردبیرانشان البته با توجه به ظرفیت نمایشگاه عنوان کرد و از تدارک "برنامه‌هایی نسبتاً وسیع برای پذیرایی از آنها" خبر داد.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از شناسایی حدود 600 نشریه علمی تخصصی و دعوت از تعدادی از آنها برای حضور در نمایشگاه با توجه به توان و امکانات در اختیار این معاونت خبر داد و سه امتیاز این اقدام را اینگونه تشریح کرد: نشریات تخصصی که غالباً برای گروههای خاصی تدوین می‌شوند از این محدودیت خارج می‌شوند و اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرند.

رامین ادامه داد: رسانه‌های عمومی ما با محتوای علمی و تخصصی این نشریات آشنا می‌شوند و می‌توانند مطالب مورد نظرشان را از محتوای آنها استفاده کنند. دانشمندانی که در این رسانه‌های علمی و تخصصی مشغول به کار هستند تعامل جدی و مفید و سازنده با رسانه‌ها برقرار خواهند کرد.

وی گفت: ما عادت کرده‌ایم همیشه رسانه‌های فراگیر غربی را ملاک و معیار دیدگاهمان قرار دهیم و وقتی می‌گوییم رسانه‌های مستقل ممکن است شما (خبرنگاران) بگویید آنها که برَندی ندارند و کسی نمی‌شناسدشان. این حرف درست است به شرطی که ما نخواهیم خود و آنها را از زیر سیطره چند رسانه غربی نجات دهیم.

حضور گسترده نشریات دانشجویی در نمایشگاه امسال

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به فعالیت حدود 7000 نشریه دانشجویی در کشور از دعوت تعداد معتنابهی از آنها به هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها خبر داد و افزود: برخلاف سال‌های گذشته که فقط تعداد معدودی غرفه در اختیار نشریات دانشجویی قرار می‌گرفت، امسال این تعداد به مراتب بیشتر می‌شود.

رامین شعار نمایشگاه امسال را هم "تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق رسالت مطبوعاتی" عنوان کرد و موضوعاتی مانند همت مضاعف و کار مضاعف، نقش نظام امت و امامت در تحقق آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی، جنگ نرم علیه اسلام و مسلمین در رسانه‌های غربی مانند ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مسجد در جامعه اسلامی برشمرد.

وی درباره فضایی که امسال مصلی با توجه به ساخت و سازهایش در اختیار نمایشگاه مطبوعات قرار خواهد داد، گفت: نمایشگاه و جشنواره امسال آنقدر گسترده است و آنقدر نشست تخصصی و سمینار در آن برگزار خواهد شد که هر چقدر به ما جا اختصاص داده شود، کم می‌آید.

اِعمال نظارت عمومی بر رسانه‌ها



معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از راه‌اندازی پایگاهی تحلیلی- خبری و تنظیم مکانیسمی برای "اِعمال نظارت عمومی بر رسانه‌ها" خبر داد.

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وی با اشاره به نظارتهای خاص بر رسانه‌ها آنها را ناکافی خواند و گفت: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیئت نظارت بر مطبوعات و دادستانی بر رسانه‌ها نظارت دارند ولی اینها نظارتهای خاص است. از این پس ما در انتظار اِعمال نظارت عام بر رسانه‌ها هستیم.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به کارکردهای نظارتی رسانه‌ها در همه امور به عنوان "چشم بینای جامعه" در عین حال بر لزوم نظارت بر خود آنها (رسانه‌ها) تاکید کرد و افزود: باید اوضاع به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ عنصر نامطلوبی نتواند فضای پاک و اعتماد‌آفرین رسانه‌ها را مورد خدشه و سوءاستفاده خود قرار دهد.

رامین از راه‌اندازی پایگاهی تحلیلی و خبری به نام گویاترین (با دامنه ir) به همین منظور خبر داد و با اشاره به بخشهای مختلف این سایت گفت: ما سعی می‌کنیم بعضی از مطالبی را که برای رسانه‌ها مفید و ضروری است در این پایگاه تحلیلی قرار دهیم تا علاوه بر استفاده عمومی از آن هر رسانه‌ای که علاقمند است ضمن دسترسی به این موضوعات خاص از آنها استفاده کند.

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی ادامه داد: این پایگاه تحلیلی امکانی را در اختیار همه شهروندان قرار می‌دهد تا چنانچه دیدگاه، انتقاد یا پیشنهادی به رسانه‌ها داشتند با مراجعه به این پایگاه آن را به اطلاع مسئولین امر و معاونت مطبوعاتی برسانند و مطمئن باشند ما پیگیر خواسته‌های عمومی نسبت به رسانه‌ها هستیم.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تاکید کرد: این کار اقدامی ضروری برای پالایش عناصری است که نباید در رسانه‌های شرافتمند و پاک جمهوری اسلامی جایگاهی داشته باشند. ضمن اینکه برخی اشکالات و نواقص کار رسانه‌ها را اصلاح می‌کند.

رامین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه برخورد معاونت مطبوعاتی با رسانه‌هایی که بر اساس تحلیلهای متولیان این پایگاه خبری از نظرات مردم کارشان دچار اشکال است با بیان اینکه "هر نظری در این پایگاه منعکس نخواهد شد" گفت: ما مثل بعضی از این سایتها نیستیم که چیزی می‌نویسند و 100 تا کامنت خودشان را به عنوان دیگران زیرش می‌نویسند. این شیوه ما نیست. ضمن اینکه برخورد ما با رسانه‌ها صمیمانه، محبت‌آمیز و اصلاح‌گرایانه است و برخورد خشن با کسی نمی‌کنیم.



فراخوان هفدهمین جشنواره مطبوعات



فراخوان هفدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد.



به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان این جشنواره که با مشارکت نهادهای تخصصی و صنفی رسانه‌ای برپا می‌شود هدف از برگزاری آن "تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق رسالت مطبوعات" اعلام شده است.

دبیرخانه جشنواره مطبوعات از کلیه روزنامه‌نگاران اعم از نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان مطبوعات،‌ خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی دعوت کرده است تا آثار برتر خود را که از فروردین ماه 1388 تا پایان اسفند ماه 1388 به رشته تحریر درآورده یا تولید کرده‌اند بر اساس زمینه‌ها و گرایشهای اعلام شده به دبیرخانه هفدهمین جشنواره ارسال کنند.

سرمقاله، مقاله، عکس، گزارش، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز، طراحی و صفحه‌آرایی، فرهنگ اسلامی، ورزش همگانی و قهرمانی و مقالات جنبی زمینه‌های هستند که در بخش مطبوعات این جشنواره مورد داوری قرار خواهد گرفت.

همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند در بخش خبرگزاری و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، در زمینه‌های مصاحبه، گزارش، تفسیر و تحلیل و عکس و در بخش مطبوعات استانی، سرمقاله، مقاله (تحلیل و تفسیر)، مصاحبه، گزارش، خبر،‌عکس و صفحه‌آرایی آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بخش ویژه این جشنواره به موضوعات "همت مضاعف و کار مضاعف"، "نقش نظام و امامت در تحقق آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی"، "جنگ نرم علیه اسلام و مسلمین (ایران هراسی، اسلام هراسی و...)"،‌ "قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" و "مسجد" اختصاص دارد.

در بخش ویژه آثاری که از فروردین 1389 تا شهریور 1389 منتشر شده باشند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بنا به این گزارش آثاری از پایگاه‌های اطلاع رسانی پذیرفته می‌شود که در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده باشند.

در فراخوان جشنواره مطبوعات آمده است که متقاضیان علاوه بر تکمیل فرم مربوطه باید سه اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند و و در بخش عکس و کاریکاتور نیز علاوه بر فرستادن نسخه چاپ شده، می‌بایست اصل اثر همراه لوح فشرده آن باشد.

متقاضیان شرکت در جشنواره هفدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی تا 31 شهریورماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم)، روبه‌روی بیمارستان جم، بن‌بست مدائن ، پلاک 11 ارسال کنند.