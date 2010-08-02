مترو اصفهان در بن بست انحراف/ متخصصین آلمانی تونل مترو را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این عده پس از 60 روز، کار خود را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشت به دلیل ریزش سینه دیواره تونل و همچنین عقب افتادن دستمزدها، ترک کرده و به کشور خود بازگشتند.

در این خصوص سازمان قطار شهری اصفهان اعلام کرد که تعدادی از متخصصین آلمانی برای تعمیر دستگاه برش TBM به اصفهان آمده البته اعلام نشد که این افراد از کدام شرکت آمده و تا چه زمانی این تعمیرات به طول می‌انجامد.

این در حالی است که اگر دستگاه برش TBM تعمیر نشود، ادامه حفاری در این تونل امکان پذیر نخواهد بود و این کارشناسان آلمانی از شرکت Nordsitakher آمده بودند و قرار بود تا پایا کار در ایران باقی بمانند.

اما در حالیکه حقوق کارگران و مهندسین ایرانی در پروژه مترو اصفهان بیشتر مواقع ماه‌ها به تاخیر می‌افتد، به دلیل ضرب الاجل برای حل مشکل انحراف مترو این افراد برای هر ساعت کار روزانه مبلغ زیادی را دریافت می‌کردند و در حال حاضر تنها دو کارشناس آلمانی در اصفهان مانده اند که البته به دلیل ریزش سینه تونل، هیچ فعالیتی ندارند.

در این زمینه عبدالجواد زعفرانی، رئیس سازمان قطار شهری اصفهان با رد خبر برگشت متخصصین آلمانی به کشور آلمان، اعلام کرد: ریزش دیواره تونل در جلوی دستگاه TBM امری عادی است و می‌توان کار در تونل مترو را با کار در زیر زمین مقایسه و خطرات آنها را مشابه دانست و هم اکنون تمامی متخصصین آلمانی در تونل مترو در حال فعالیت هستند.

تناقض گویی مسئولان سازمان قطار شهری اصفهان و انکار اتفاقات افتاده در پروژه متروی اصفهان در حالی است که پس از گذشت یک سال از انحراف تونل شرقی در اصفهان، هیچ تصمیم قطعی در خصوص رفع مشکلات مترو اصفهان گرفته نشده است.

مترو اصفهان نه راه پس نه راه پیش

از سوی دیگر به نظر می رسد اگر اختلافات سازمان قطار شهری و شرکت الموت به پایان نرسد، ریزش دیواره تونل در جلوی دستگاه TBM شاید مترو را در بن بستی قرار دهد که می توان گفت نه راهی برای ادامه خواهد دارد و نه راهی برای بازگشت.

استعفای اجباری رئیس کارگاه میانی مترو اصفهان



از سوی دیگر رستمی که در زمان انحراف مترو رئیس کارگاه میانی بوده به دلیل ضعف عملکرد و در نتیجه مشکلات به وجود آمده برای شرکت پیمانکار(الموت) پس از انحراف و ناتوانی این شرکت از حل مشکل، از سمت خودعزل شده و هم اکنون حکیم زاده به جای رستمی ریاست کارگاه میانی تونل شرقی را بر عهده گرفته است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که پس از رستمی، دو تن از نیروهای بسیار فعال و کار آمد نیز از مجموعه الموت استعفا کرده و کار را ترک کرده اند. این منبع آگاه اظهار داشت: قطعا شرکت الموت با از دست دادن این نیروها به مشکل بر خواهد خورد.

در این خصوص رئیس سازمان قطار شهری اصفهان از این موضوع ابراز نا آگاهی کرد و گفت: تغییر رئیس کارگاه میانی مترو به سازمان قطار شهری اصفهان و روزنامه ها مربوط نیست.

ایستگاه سی و سه پل، 215 متر دورتر

به گزارش مهر ایستگاه فعلی سی و سه پل با 215 متر اختلاف به سمت جنوب شهر، محل خود را تغییر می‌دهد.

به گفته یکی دیگر از منابع آگاه، سازمان قطار شهری در حال احداث ایستگاه سی و سه پل با اختلاف بسیار زیادی از محل فعلی این ایستگاه است، البته این تغییر ایستگاه بر خلاف گفته مسئولین و طبق نظر کارشناسان مطالعات ترافیکی تمامی طرح‌های مطالعاتی این بخش از پروژه را بر هم خواهد زد و قطعا پس از راه اندازی مترو در این محل، شاهد ترافیک بسیار شدیدی در طول روز خواهیم بود به علاوه اینکه مسافران باید برای رسیدن به ایستگاه مترو سی و سه پل مسافتی بیش از 200 متر را طی کنند.

وی افزود: از سوی دیگر تاکنون حدود 5/1 میلیارد تومان برای ایستگاه فعلی هزینه شده که گویا قرار است این ایستگاه تغییر کاربری دهد.

رئیس سازمان قطار شهری اصفهان نیز در این زمینه اظهار داشت: تغییر ایستگاه سی و سه پل مترو هیچ مشکلی در مباحث مطالعاتی که در این بخش انجام شده است به وجود نخواهد آورد.