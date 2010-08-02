به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، قدرت‌الله نهاوندیان که داور درجه یک بین‌المللی ایران است پس از قضاوت دیدار نهایی وزن 84 کیلوگرم این جام که بین‌ علی‌اصغر بذری از ایران و ریموند جردن از آمریکا برگزار شد با دنیای داوری کشتی خداحافظی کرد.

این داوربین المللی کشتی مازندران در میان اشک شوق و ناراحتی و در آغوش داوران دیگر و مسئولان فدراسیون کشتی و هیئت کشتی مازندران برای همیشه با قضاوت خداحافظی کرد.

سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران که در جریان برگزاری این جام در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائمشهر حضور داشت به پاس زحمات این داور بین المللی کشتی کشورمان از شهرستان آمل با اهدای هدیه ای از وی تجلیل کرد.

در حاشیه اهدای جوایز کشتی گیران مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی از تعدادی از عوامل اجرایی برگزاری این جام نیز قدردانی شد.

