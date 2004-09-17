در عمليات انتحاري امروز در بغداد 25 عراقي كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، ظهر امروزيك فرد ناشناس يك خودروبمب گذاري شده را در ميدان الرصافي بغداد منفجر كرد كه در نتيجه آن 5 عراقي كشته و دستكم 20 تن ديگر زخمي شدند.



برحسب اعلام يك مسئول وزارت بهداشت عراق، بيشتر مجروحان از نيروهاي پليس عراق هستند. پيشترسرهنگ عدنان عبدالرحمان سخنگوي وزارت كشور عراق انفجارخودرو بمب گذاري شده در بغداد را تاييد كرده بود وگفته بود: مجري اين عمليات با يك دستگاه ماشين شوولت به يك خودرو گشتي نيروهاي پليس عراق تصادف كرد.

بنابراين گزارش، بلافاصله پس از وقوع انفجار، آمبولانسها براي انتقال مجروحان به بيمارستان درمحل حادثه حاضر شدند وهمزمان ماموران پليس عراق ونيروهاي آمريكايي با بستن محل حادثه ازتردد افراد درمحل جلوگيري به عمل آوردند.

خبرديگر اينكه، فرد مسلحي كه امروز قصد بمب گذاري درمقابل منزل يكي از افسران گارد ملي عراق درمنطقه "جلولا" در بعقوبه درشمال عراق داشت براثر انفجار بمب كشته شد.

يك افسر پليس عراق دراين باره گفت: يك فرد مسلح بر اثرانفجار بمبي كه با خود حمل مي كرد وقصد كارگذاشتن اين بمب را درمقابل منزل يكي از افسران گارد ملي عراق داشته، كشته شد.

وي افزود: ما مي دانيم كه تروريستهاي وابسته به گروههاي افراطي القاعده دست به چنين اقدامات خشونت آميزي مي زنند.



همچنين گزارشهاي دريافتي ازعراق حاكيست: دردوحادثه جداگانه درشهر بعقوبه 6 تن از نيروهاي گارد ملي عراق براثر انفجار بمب مجروح شدند.