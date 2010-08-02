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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۸

نخستین دوره لیگ برتر مسابقات سه گانه کشور در بندرترکمن آغاز شد

نخستین دوره لیگ برتر مسابقات سه گانه کشور در بندرترکمن آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین دوره لیگ برتر مسابقات سه گانه کشور با حضور ورزشکاران کشوری در بندرترکمن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات در رشته های شنا، دوچرخه سواری و دو استقامت از عصر یکشنبه در بندرترکمن آغاز شد.

فرماندار بندرترکمن در نشست برنامه ریزی این مسابقات، با استقبال از این برنامه، خواستار همکاری و تلاش مجدانه همه ارگانها و ادارات مرتبط برای برگزاری مطلوب مسابقات و میزبانی شایسته شهرستان ترکمن از این مسابقات شد.

عبدالحمید قربان زاده گوکلانی تامین امنیت مسیر مسابقات و فراهم کردن امکانات و ... را از اهم مصوبات جلسه برشمرد.

این رقابتها به مدت پنج روز از 10 تا 14 مرداد ماه جاری برگزار می شود.
 

کد مطلب 1126854

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