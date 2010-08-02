فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: "جام ستارخان" مسابقاتی بود که چند سال متوالی به مناسب بزرگداشت و گرامیداشت یاد ستارخان - یکی از مبارزان آزادی خواه دوره مشروطه - برگزار میشد اما از سال 83 پیگیری این رقابتها بنا به دلایلی لغو شد.
وی ادامه داد: از امسال و به دنبال پیگیریهای صورت گرفته از سوی مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی و مسئولان شمشیربازی این استان، برگزاری دوباره رقابتهای بینالمللی جام ستارخان از سرگرفته خواهد شد. این مسابقات به میزبانی تبریز برگزار میشود.
رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به چگونگی برگزاری دور جدید مسابقات بینالمللی جام ستارخان تصریح کرد: این رقابتها در دو اسلحه اپه و سابر و پس از ماه مبارک رمضان برگزار میشود. شهریورماه زمان موردنظر برای برگزاری بازیها است.
باقرزاده اعلام کرد که به خاطر سنگین بودن مسئولیت برگزاری مسابقات، اسلحه فلوره را از این رقابتها حذف کردیم. البته قصد اولیه بر این بود که مسابقات تنها در یک اسلحه برگزار شود اما به خاطر اصرار و پیگیریهای مدیران ورزش و شمشیربازی استان آذربایجان شرقی به حضور دو اسلحه رضایت دادیم.
وی همچنین از دعوت کشورهای آسیایی و اروپایی برای شرکت در مسابقات شمشیربازی بینالمللی جام ستارخان خبر داد و گفت: علاوه بر این تعدادی از شمشیربازان برتر جهان را به صورت اختصاصی دعوت میکنیم تا در این رقابتها حضور داشته باشند. هزینه این شمشیربازان را هم پرداخت خواهیم کرد تا احتمال حضور آنها در تبریز و رقابت با ملیپوشان کشورمان بیشتر شود.
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