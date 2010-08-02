فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: "جام ستارخان" مسابقاتی بود که چند سال متوالی به مناسب بزرگداشت و گرامیداشت یاد ستارخان - یکی از مبارزان آزادی خواه دوره مشروطه - برگزار می‏شد اما از سال 83 پیگیری این رقابت‏ها بنا به دلایلی لغو شد.

وی ادامه داد: از امسال و به دنبال پیگیری‎های صورت گرفته از سوی مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی و مسئولان شمشیربازی این استان، برگزاری دوباره رقابت‎های بین‎المللی جام ستارخان از سرگرفته خواهد شد. این مسابقات به میزبانی تبریز برگزار می‎شود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به چگونگی برگزاری دور جدید مسابقات بین‎المللی جام ستارخان تصریح کرد: این رقابت‏ها در دو اسلحه اپه و سابر و پس از ماه مبارک رمضان برگزار می‎شود. شهریورماه زمان موردنظر برای برگزاری بازی‏ها است.

باقرزاده اعلام کرد که به خاطر سنگین بودن مسئولیت برگزاری مسابقات، اسلحه فلوره را از این رقابت‎ها حذف کردیم. البته قصد اولیه بر این بود که مسابقات تنها در یک اسلحه برگزار شود اما به خاطر اصرار و پیگیری‏های مدیران ورزش و شمشیربازی استان آذربایجان شرقی به حضور دو اسلحه رضایت دادیم.

وی همچنین از دعوت کشورهای آسیایی و اروپایی برای شرکت در مسابقات شمشیربازی بین‎المللی جام ستارخان خبر داد و گفت: علاوه بر این تعدادی از شمشیربازان برتر جهان را به صورت اختصاصی دعوت می‏کنیم تا در این رقابت‏ها حضور داشته باشند. هزینه این شمشیربازان را هم پرداخت خواهیم کرد تا احتمال حضور آنها در تبریز و رقابت با ملی‎پوشان کشورمان بیشتر شود.