رضا رشیدپور، مجری برنامه رادیویی "پشت پرده" که پخش آن شب گذشته از رادیو تهران شروع شده است، درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 21 از رادیو تهران روی آنتن می رود. در این برنامه قصد داریم به موضوع های تامل برانگیز در هنر به ویژه در سینما بپردازیم.

وی درباره اینکه آیا فضای این برنامه همچون "مثلث شیشه ای" است، توضیح داد: برنامه های "عبور شیشه ای"، "شب شیشه ای" و "مثلث شیشه ای" برای تلویزیون تعریف شده بود. برنامه رادیویی "پشت پرده" به لحاظ هویت و طراحی تفاوت های زیادی با "مثلث شیشه ای" دارد، چرا که مدیوم های آنها متفاوت بود. سعی می کنیم در این برنامه رادیویی به موضوع های مختلف هنری بپردازیم.

این مجری درباره اینکه چطور شد بعد از یک سال دوری از تلویزیون و رادیو اجرای برنامه "پشت پرده" را پذیرفت، توضیح داد: تشدید سلیقه گرایی در میان مدیران شبکه های مختلف تلویزیونی باعث شده که برنامه سازان سردرگم باشند و به سمت ساخت برنامه های جذاب رادیویی و تلویزیونی نروند. در واقع انگیزه ها برای ساخت برنامه های جذاب کم شده است. من هم با توجه به محدودیت هایی که داشتم تصمیم گرفتم در رادیو تلاشم را به کار گیرم تا بتوانم یک برنامه جذاب هنری را اجرا کنم.

رشیدپور درباره اینکه معمولاً برنامه هایی با موضوع های چالش برانگیز درگیر ممیزی می شوند، آیا برنامه "پشت پرده" هم درگیر ممیزی می شود، توضیح داد: برای این برنامه ساعت های متوالی با مدیران رادیو تهران صحبت کردم و آنها این اطمینان را به من دادند که بتوانیم به بحث های چالشی راحت تر بپردازیم. امیدوارم برنامه "پشت پرده" درگیر ممیزی نشود. علاقمندم رقبا با شنیدن این برنامه نظرشان را برای بهبود برنامه بدهند.