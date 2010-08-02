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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

ابوترابی فرد در گفتگو با مهر:

نظام سلطه دربرابر اراده ایران متوقف می شود/ تاکید براجرای بیانیه تهران

نظام سلطه دربرابر اراده ایران متوقف می شود/ تاکید براجرای بیانیه تهران

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیانیه تهران باید مورد پذیرش کشورهای عضو شورای امنیت قرار بگیرد ، گفت: این بیانیه سخن تمام کشورهای مستقل در جهان است.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص عدم اجرای بیانیه تهران تاکنون بیان داشت: بیانیه تهران بر اساس یک اصولی تنظیم شده است و جامعه جهانی و کشورهای عضو شورای امنیت باید این چارچوب را بپذیرند.

وی تاکید کرد: بر اساس معاده ان پی تی حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای عضو این معاهده باید به رسمیت شناخته شود و قدرت ها نباید در راه حرکت دیگر کشورها ایجاد چالش کنند.
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیانیه تهران سخن مسئولان ارشد ایران ، ترکیه و برزیل و نیز سخن همه قدرت های دارای استقلال در جهان و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است.
 
ابوترابی فرد تاکید کرد: امیدواریم با اراده ملت ایران راه دستیابی همه ملت ها به انرژی صلح آمیز هسته ای فراهم شود و ما راهی را که آغاز کرده ایم با قدرت به پیش می بریم.
 
وی در پایان گفت: نظام سلطه با اراده ملت ایران دیر یا زود در برابر موضع ایران متوقف خواهد شد.
 
 
کد مطلب 1126871

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