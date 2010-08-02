نظام سلطه دربرابر اراده ایران متوقف می شود/ تاکید براجرای بیانیه تهران

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص عدم اجرای بیانیه تهران تاکنون بیان داشت: بیانیه تهران بر اساس یک اصولی تنظیم شده است و جامعه جهانی و کشورهای عضو شورای امنیت باید این چارچوب را بپذیرند.

وی تاکید کرد: بر اساس معاده ان پی تی حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای عضو این معاهده باید به رسمیت شناخته شود و قدرت ها نباید در راه حرکت دیگر کشورها ایجاد چالش کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیانیه تهران سخن مسئولان ارشد ایران ، ترکیه و برزیل و نیز سخن همه قدرت های دارای استقلال در جهان و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است.

ابوترابی فرد تاکید کرد: امیدواریم با اراده ملت ایران راه دستیابی همه ملت ها به انرژی صلح آمیز هسته ای فراهم شود و ما راهی را که آغاز کرده ایم با قدرت به پیش می بریم.

وی در پایان گفت: نظام سلطه با اراده ملت ایران دیر یا زود در برابر موضع ایران متوقف خواهد شد.



