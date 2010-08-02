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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۹

بدلیل حمایت وی از ملت فلسطین؛

هنیه نام آخرین نوه خود را "رجب طیب اردوغان" گذاشت

هنیه نام آخرین نوه خود را "رجب طیب اردوغان" گذاشت

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در تقدیر از مواضع ترکیه در قبال ملت فلسطین نوه جدید خود را رجب طیب اردوغان نام گذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "اسماعیل هنیه" نام نوه جدید خود را رجب طیب اردوغان گذاشت. منابع نزدیک به خانواده هنیه در این رابطه اعلام کردند که این اقدام هنیه به عنوان تقدیر و تشکر از کمک های ترکیه به نوارغزه و ابراز وفاداری فلسطینی ها به ملت ترکیه به ویژه شهدای کاروان آزادی اتخاذ شده است.

خاطرنشان می شود بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه 10 خرداد کشتی های حامل فعالان صلح موسوم به کاروان آزادی را که حامل کمک های انساندوستانه برای مردم نوارغزه بود هدف حمله وحشیانه خود قرار دادند. در این حمله دست کم 19 فعال صلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. 9 نفر از کشته شدگان از اتباع ترکیه بودند.

کد مطلب 1126872

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