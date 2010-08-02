هنیه نام آخرین نوه خود را "رجب طیب اردوغان" گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "اسماعیل هنیه" نام نوه جدید خود را رجب طیب اردوغان گذاشت. منابع نزدیک به خانواده هنیه در این رابطه اعلام کردند که این اقدام هنیه به عنوان تقدیر و تشکر از کمک های ترکیه به نوارغزه و ابراز وفاداری فلسطینی ها به ملت ترکیه به ویژه شهدای کاروان آزادی اتخاذ شده است.

خاطرنشان می شود بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه 10 خرداد کشتی های حامل فعالان صلح موسوم به کاروان آزادی را که حامل کمک های انساندوستانه برای مردم نوارغزه بود هدف حمله وحشیانه خود قرار دادند. در این حمله دست کم 19 فعال صلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. 9 نفر از کشته شدگان از اتباع ترکیه بودند.