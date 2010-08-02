شش درصد شعب شبکه بانکی استان مرکزی به بانک مسکن اختصاص دارد

حمیدرضا دشتبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بانک مسکن هم اینک در برخی از شهرهای استان مرکزی دارای دفاتر بانکی نیست که برای توسعه فعالیتهای این بانک اخذ مجوز از بانک مرکزی برای توسعه فعالیتها ضروری است که در این راستا مجوز ایجاد دو شعبه جدید در شهرهای مختلف استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در استان مرکزی برای ارائه خدمات بانکی به مردم دارای 25 شعبه است، ظهار داشت: به منظور ارائه تسهیلات مناسب به متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی بانک مسکن و در راستای توسعه دولت الکترونیک در 20 شعبه این بانک دستگاه های ATM نصب شده است و در شهرهایی که این دستگاه ها نصب نشده است امکانات لازم برای نصب این دستگاه ها در حال فراهم شدن است که بزودی در سه شعبه یگر این دستگاه ها نصب خواهد شد.

دشتبانی با اشاره به اینکه شعب بانک مسکن در استان مرکزی به عنوان شعب برگزیده این بانک در کشور در طرح اجرای بانکداری الکترونیک شناخته شده اند، اظهار داشت: شعب بانک مسکن در استان مرکزی در رده سه استان برتر کشور در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شناخته شده اند و این در حالیست که این بانک در استان مرکزی تنها شش درصد از تعداد شعب و شش درصد از مجموع کارکنان شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش کارکنان این بانک در اجرای برنامه های محوله به آنان گفت: در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در استان مرکزی سال گذشته برای 45 هزار نفر در استان مرکزی مسکن کارت صادر که برخی از این کارت ها به صورت رایگان در اختیار افراد قرار گرفته است تا افراد بتوانند خدمات مورد نیاز بانکی خود را بدون مراجعه به بانک و در سریعترین زمان ممکن به انجام برسانند.

مدیر امور شعب بانک مسکن در استان مرکزی به مزایای استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیکی در بانکها اشاره کرد و گفت: هم اینک پرداخت قبوش به صورت حضوری برای سیستم بانکی درآمدی ندارد چرا که سیستم بانکی به ازای پرداخت هر قبض به صورت حضوری 20 تومان درآمد دارد که تنها هفت درصد ازدرآمد بانکها را از کارمزدها تشکیل می دهد در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته 36 درصد است که با این رقم هزینه هایی که بانک برای صدور قبض و نیز حضور بالای مشتری برای پرداخت بهای قبض می پردازد برای بانکها مقرون به صرفه نیست.

دشتبانی در ادامه با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست این بانک در استان گفت: در این مدت به سه هزار و 307 متقاضی تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج، ودیعه مسکن، اجاره به شرط تملیک، خرید مسکن، فروش اقساطی سهم الشرکه تسهیلات پرداخت شده است که تسهیلات پرداختی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد بالایی برخوردار بوده است.