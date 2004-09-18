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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۱۹

مهر 83 :

دومين دوره آموزش مجازي مهندسي كنترل صنعتي و ابزار دقيق در دانشگاه شيراز دانشجو مي گيرد

دومين دوره آموزش مجازي مهندسي كنترل صنعتي و ابزار دقيق دانشگاه شيراز مهر 83 پذيراي دانشجويان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه شيراز از طريق دوره‌ هاي فراگير و به صورت الكترونيكي (مجازي) در دومين دوره كارشناسي ناپيوسته كنترل و ابزار دقيق در مهرماه سال تحصيلي 84-83 تعداد 100 نفر را بر اساس اولويتهاي علمي و ضوابط موجود به تحصيل مشغول مي كند. دروس و برنامه‌هاي اين دوره از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي‌ شود و حضور دانشجو جهت برگزاري دروس عملي و آزمايشگاهي و شركت در امتحانات الزامي خواهد بود.

آموزش در دوره‌هاي الكترونيكي (مجازي) مطابق با برنامه مصوب شوراي عالي گسترش وزارت علوم بوده و به دانش‌آموختگان مدرك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري توسط دانشگاه شيراز اعطا مي شود. داوطلبان بشرط داشتن ضوابط پذيرش اين دوره به عنوان دانشپذير در ترم اول پذيرفته شده و بشرط كسب امتيازات آخر ترم دانشجوي دانشگاه شيراز شناخته خواهند شد.

طول دوره در كارشناسي ناپيوسته به طور معمول 5/2 سال و واحدهاي درسي آن براي 7 ترم برنامه‌ريزي شده است. مدت هر ترم 14 هفته و هر سال شامل سه ترم تحصيلي خواهد بود.

کد مطلب 112688

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