دومين دوره آموزش مجازي مهندسي كنترل صنعتي و ابزار دقيق در دانشگاه شيراز دانشجو مي گيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه شيراز از طريق دوره‌ هاي فراگير و به صورت الكترونيكي (مجازي) در دومين دوره كارشناسي ناپيوسته كنترل و ابزار دقيق در مهرماه سال تحصيلي 84-83 تعداد 100 نفر را بر اساس اولويتهاي علمي و ضوابط موجود به تحصيل مشغول مي كند. دروس و برنامه‌هاي اين دوره از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي‌ شود و حضور دانشجو جهت برگزاري دروس عملي و آزمايشگاهي و شركت در امتحانات الزامي خواهد بود .

آموزش در دوره‌هاي الكترونيكي (مجازي) مطابق با برنامه مصوب شوراي عالي گسترش وزارت علوم بوده و به دانش‌آموختگان مدرك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري توسط دانشگاه شيراز اعطا مي شود. داوطلبان بشرط داشتن ضوابط پذيرش اين دوره به عنوان دانشپذير در ترم اول پذيرفته شده و بشرط كسب امتيازات آخر ترم دانشجوي دانشگاه شيراز شناخته خواهند شد .