تیم قطر قهرمان هندبال جوانان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از مرحله نهایی دوازدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران یکشنبه شب دو تیم قطر و کره جنوبی به مصاف همدیگر رفتند که در نهایت تیم قطر با نتیجه 32 بر 27 از سد تیم کره گذشت و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

بدین ترتیب سه تیم قطر، کره جنوبی و ایران ضمن کسب مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات جواز حضور در رقابتهای جهانی سال 2011 یونان ( اواخر خردادماه سال 1390 ) را به دست آوردند.

مراسم اختتامیه و اهدای کاپ و مدال قهرمانان با حضور سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، مسئولین آسیایی و فدراسیون هندبال ایران در تالار هندبال تهران و بلافاصله پس از پایان مسابقه فینال برگزار شد.

دوازدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی با حضور 7 تیم در تهران برگزار شد.