آغاز اعزام به عمره مفرده از اواخر بهمن/ افزایش دو برابری زائران

علی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمره سال جاری به دلیل مشکلاتی که در برخورد با زائران ایرانی وجود داشت با تاخیر سه ماهه برگزار شد اما به دنبال مذاکرات مسئولان ایران با مقامات عربستان قرار است عملیات عمره جدید بدون هیچ مشکلی آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه درعمره امسال 400 هزار زائر به سرزمین وحی اعزام شدند، گفت: اعزام تعداد کم زائران به دلیل تاخیر چند ماهه در آغاز عملیات عمره بود.

به گفته مدیر حج و زیارت استان تهران، تعداد زائران اعزامهای جدید به عمره حدود دو برابر عمره 89 است.

محدث پیش از این اعلام کرده بود قرعه کشی برای تعیین اولویت متقاضیان عمره که دارای فیش بانکی هستند اما اولویت آنها مشخص نشده نیمه دوم سال قبل از آغاز اعزامهای عمره انجام می شود.

براساس اعلام سازمان حج ، سه میلیون و 300 هزار نفر برای سفر به عمره در بانک سپرده گذاری کرده اند که از این میان فقط یک میلیون و 300 هزارنفر تعیین اولویت شده اند همچنین اعزام زائران به عمره مفرده از17 اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شده و تا 18 مرداد ادامه دارد.

محدث همچنین در مورد حج تمتع نیز افزود: سال جاری 97 هزار نفر از سراسر کشور به حج تمتع اعزام می شوند که 18 هزار نفر آنان از استان تهران هستند.

وی با اشاره به اینکه اعزام زائران تمتع 29 مهرماه آغاز می شود تاکید کرد: در عملیات تمتع افرادی که تا تاریخ 20 بهمن ماه سال 1383 در بانک سپرده گذاری کرده اند اعزام می شوند.