رشد 29 درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در عملیات نیروهای ائتلاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در ماه جولای (ماه گذشته میلادی) در مجموع 270 نفر از شهروندان افغان جان خود را در تحولات این کشور از دست دادند.

"زماری بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت: در این ماه 588 نفر دیگر از شهروندان افغان نیز در تحولات مختلف زخمی شدند و بدین ترتیب در ماه جولای شمار کشته ها و زخمیان شهروندان افغان در تحولات به 858 نفر رسید که این میزان در مقایسه با ماه ژوئن 29 درصد رشد را نشان می دهد.

علاوه بر شهروندان افغانی، در ماه گذشته 125 نیروی پلیس افغان نیز در تحولات این کشور کشته و 291 نفر دیگر از آنها نیز زخمی شدند.

بر همین اساس در ماه جولای در مجموع 673 نفر از نیروهای طالبان کشته و 76 نفر دیگر از آنها نیز زخمی شدند و نیروهای ائتلاف نیز موفق به بازداشت 263 نفر از نیروهای طالبان در این ماه شدند.

این در حالی است که طالبان اعلام کرده از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای یک هزار 100 شهروند افغانی کشته و یک هزار و 300 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.