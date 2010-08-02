معادله "سین - سین" ضامن ثبات لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری در گفتگو با روزنامه های السفیر و النهار لبنان اظهار داشت که سفر عبدالله بن عبدالعزیز و بشار اسد به بیروت بسیار مهم بود.

وی با بیان اینکه نتایج ممتاز این سفر در آینده مشخص خواهد شد، گفت: معادله "سین - سین" همواره ضامن ثبات لبنان است. روابط سوریه و عربستان سعودی در حال حاضر در مرحله ای بسیار خوب قرار دارد و همچون دوره ریاست جمهوری "حافظ اسد" رئیس جمهور وقت سوریه و ولیعهدی عبدالله بن عبدالعزیز دوره طلایی خود را طی می کند.

بری با بیان این مطلب افزود: روابط حسنه سوریه و عربستان تاثیرات مثبتی بر لبنان دارد.

خاطرنشان می شود رئیس جمهور سوریه و پادشاه عربستان سعودی روز جمعه هشتم مرداد برای دیدار با مقامات لبنان به طور همزمان وارد بیروت شدند. بشار اسد و عبدالله بن عبدالعزیز در سفر مهم خود به لبنان بر حمایت از این کشور در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی و حفظ وحدت و اسقلال لبنان تاکید کردند و درباره توطئه های موجود در منطقه برای برانگیختن فتنه های طائفه ای و مذهبی هشدار دادند.

