شش هزار معتاد در مراکز درمانی ترک اعتیاد پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی فیض زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی افزود: هم اکنون 34 مرکز درمانی خصوصی و دولتی در استان فعالیت می کنند که از ابتدای سالجاری تا کنون شش هزار معتاد در این مراکز درمانی پذیرش و در چرخه درمان قرار گرفته اند.

وی ضمن اشاره به برنامه های پیشگیرانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی در سال جاری، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 34 هزار نفر از کارکنان ادارات و کارخانجات در خصوص ابعاد مختلف خطرات ناشی ازمواد مخدر و راه های پیشگیری از ابتلا به مواد افیونی آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت بیش از هزار و 400 کیلو گرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ در استان کشف و ضبط شده است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و هم مرز بودن استان با سه کشور، گفت: تشکیل جبهه واحد در مبارزه با گروه های مافیایی مواد مخدر، ضرورت همدلی و هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی و مردم را دو چندان می کند.

وحید جلال زاده ضمن تاکید بر تقویت برنامه های آموزشی و اهمیت پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر، بیان داشت: گروه های آسیب پذیر در برابر مواد مخدر باید شناسایی و ابعاد مختلف مواد خانمان سوز مخدر باید به این گروه از جامعه آموزش داده شود .

