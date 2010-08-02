ایمان مبعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست استقلال مقابل فولاد خوزستان گفت: در مجموع بازی بدی انجام ندادیم اما اشتباهات‌مان باعث شد نتیجه را واگذار کنیم. البته مهم ترین دلیل اصلی این ناکامی ناهماهنگی بین بازیکنان بود. قطعا در هفته‌های آینده بازیکنان با شناخت بیشتری از یکدیگر، به همانگی لازم می رسند.

هافبک تیم فوتبال استقلال در مورد عملکردش در بازی با فولاد و انتقاداتی که از وی مطرح شده، تصریح کرد: خودم فقط 10 روز با استقلال تمرین کردم و در زمان برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم ملی در اردوی اتریش بودم. با این شرایط چطور می‌توانم به هماهنگی کامل با بازیکنانی برسم که حدود یک ماه کنار هم بودند؟

وی اضافه کرد: 5 سال در فوتبال ایران نبودم و نمی توانم با دو بازی معجزه کنم و به شرایط ایده آل برسم. با این حال به جرات می‌گویم از عملکردم در این دو بازی راضی نبودم اما خیلی هم بد کار نکردم که مستحق این انتقادات باشم. امیدوارم چند کارشناس بدون قصد و غرض بنشینند و بازی‌های من را تحلیل کنند. آن وقت منتقدان مغرض ببینند چه نمره ای می گیرم. از نظر خودم که معمولی بودم.

مبعلی با ابراز دلخوری از گزارشگر بازی استقلال و فولاد اظهار داشت: نمی‌دانم چه مسائلی پشت پرده وجود دارد که گزارشگری به این شکل از بازیکن انتقاد می‌کند. این شخص وقتی میکروفن بدست می‌گیرد، باید بداند تک تک کلماتی که به کار می‌برد روی اذهان عمومی تاثیر می‌گذارد و نباید در قالب یک کارشناس صحبت کند، این شخص فقط گزارشگر بازی است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه چنین افرادی را نمی‌بخشد و تمام مغرضان را به خدا واگذار می کند، در مورد اینکه گفته می‌شود به عمد مقابل تیم فولاد بازی نکرده، تاکید کرد: این حرف‌ها واقعا خنده دار است. من زمانی بازیکن فولاد بودم و این تیم را واقعا دوست دارم اما در حال حاضر به استقلال تعهد دارم، یعنی اینقدر بی وجدانم که از استقلال پول بگیرم و به نفع فولاد بازی کنم؟

هافبک تیم فوتبال استقلال در ادامه اظهار داشت: مجید جلالی تیم جوان و خوبی را بسته که عملکرد عالی داشتند. این تیم اگر با همین شرایط پیش برود، شک نکنید در پایان لیگ جز 4 یا 5 تیم بالای جدول خواهد بود.

مبعلی در پایان با بیان اینکه برای هماهنگ شدن با سایرین احتیاج به زمان دارد، گفت: به غیر از 2 یا 3 بازیکن، هیچ کدام از بازیکنان استقلال در حد و اندازه خود نبودند که این مشکل به مرور زمان حل می شود. در ضمن نباید فراموش کنیم در باخت یک تیم همه مقصر هستند نه فقط یک بازیکن

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز شنبه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی با نتیجه دو بر یک مغلوب فولاد خوزستان شد.