ما در پي حل سياسي مشكل ايران هستيم // آمريكا به دنبال سياسي كردن و فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از تلويزيون بي بي سي البرادعي دبير كل آژانس در مصاحبه با خبرنگار ديپلماتيك بي بي سي در وين اعلام داشت كه ما در پي حل ديپلماتيك مسئله ايران هستيم و در صدد ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيستيم.

وي در ادامه گفت كه هنوز من در مورد فعاليت هاي ايران مطمئن نيستم ، در آينده نزديك خطري وجود ندارد . وي در ادامه با اذعان به اينكه ديپلماسي راه حلي خوبي براي حل اين مشكل است ياد آوري كرد كه هدف آمريكا سياسي كردن پرونده و ارسال آن به شوراي امنيت است.

البرادعي درپاسخ به اين سؤال كه آيا هدف اين پرونده كه ايجاد تغييراتي در ايران است اعلام كرد كه من مشتاقم مشكل ايران حل شود و از احاله پرونده به شوراي امنيت جلو گيري شود وي گفت:" بعضي ها مي خواهند پرونده را سياسي كنند و ما در پي آن هستيم كه بي طرفانه اين قضيه را پيش ببريم".

البرادعي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار بي بي سي كه آمريكائي ها از وي بخاطر ارائه گزارش انتقاد كرده اند گفت كه اين مسئله فقط ور رفتن و مشت مال دادن قضيه است.