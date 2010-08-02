نحوه اعتراض داوطلبان به نمره دروس در کنکور89 / پاسخ سه روزه به اعتراضات

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که به نمره دروس خود بر اساس آنچه در کارنامه اولیه منتشر شده است اعتراض دارند می توانند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعتراض خود را اعلام کنند.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش نیز از روزی که اشکال یا اعتراض داوطلب ارائه می شود پس از بررسی تا سه روز پاسخ را به داوطلب ارائه می دهد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان با بررسی بر روی اعتراض برای اطمینان داوطلب، تعداد سئوالات درست، بی پاسخ و غلط وی را اعلام می کند.