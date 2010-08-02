  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

معاون سنجش به مهر خبر داد:

نحوه اعتراض داوطلبان به نمره دروس در کنکور89 / پاسخ سه روزه به اعتراضات

نحوه اعتراض داوطلبان به نمره دروس در کنکور89 / پاسخ سه روزه به اعتراضات

معاون سازمان سنجش آموزش کشور نحوه اعتراض داوطلبان به دروس کنکور 89 و رسیدگی سازمان سنجش به این اعتراضات را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که به نمره دروس خود بر اساس آنچه در کارنامه اولیه منتشر شده است اعتراض دارند می توانند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعتراض خود را اعلام کنند.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش نیز از روزی که اشکال یا اعتراض داوطلب ارائه می شود پس از بررسی تا سه روز پاسخ را به داوطلب ارائه می دهد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان با بررسی بر روی اعتراض برای اطمینان داوطلب، تعداد سئوالات درست، بی پاسخ و غلط وی را اعلام می کند.

کد مطلب 1126924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها