همدان اشتغال پایدار می خواهد/ کمبود اعتبار طرحها را نیمه تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حالیکه دستگاه های اجرایی و ارگانهای دولتی و غیردولتی خود را برای میزبانی هیئت دولت آماده می کنند، نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال طرح مشکلات و مسائل هستند تا در سفر رئیس جمهور به همدان و تصویب طرحها مشکلات رفع شود.
در همین راستا در گفتگو با چند تن از نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی به ذکر مشکلاتی پرداخته شد که بیش از سایر موارد مورد تاکید قرار داشت.
ارتقای بخش کشاورزی همدان در اولویت قرار گیرد
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر سوم هیئت دولت به همدان باید توجه به اشتغال و تمرکز روی ارتقای وضعیت بخش کشاورزی در اولویت قرار گیرد.
عیسی جعفری با بیان اینکه برای کسب توفیق بهتر در کارها نباید توان دولت را بر همه بخشها تقسیم کرد بلکه باید چند اولویت مهم را با هدف ملموس بودن فعالیتهای انجام شده توسط مردم انتخاب و نسبت به پیگیری آنها به منظور اجرایی شدن آن اقدام کرد، گفت: از آنجا که بسیاری از آسیبهای موجود در جامعه به دلیل بیکاری و نبود شغل برای افراد ایجاد میشود باید در راستای توجه به این امر برنامهریزی مطلوبی صورت گیرد.
برخی واحدهای اشتغالزا با 90 درصد پیشرفت فیزیکی ناتمام رها شده اند
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در بحث اشتغال نیز باید توجه به نگاه بخشی مدنظر قرار گیرد، گفت: در حال حاضر برخی واحدها در حدود 80، 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که به دلیل نبود تسهیلات مورد نیاز نتوانستهاند وارد کار و تولید شوند در حالیکه اختصاص اعتبارات بانکی میتواند آنها را وارد گردونه اشتغال کند.
وی با تاکید بر اینکه توجه ویژه به بخش کشاورزی میتواند موجب کاهش بیکاری شود، گفت: توجه به تکمیل زیرساختها ضروری است و در این راستا توجه به بهسازی روستاها، رفع مشکل آب شرب آنها و آسفالت راههای آن از جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.
توجه به رفع مشکل بیکاری از اولویتهای اصلی همدان باشد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توجه به رفع مشکل بیکاری باید یکی از اولویتهای اصلی همدان در دور سوم سفر ریاست جمهوری باشد زیرا وجود این مشکل در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.
سیدمحمدکاظم حجازی اظهار داشت: همدان به لحاظ اقتضائات خاص منطقهای و تأثیرگذاری بالای خود در سطح ملی باید از این فرصت در راستای رفع اساسیترین نیازهای فعلی خود برنامهریزی و بهرهبرداری مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادها و نظرات مختلف از سوی مسئولان استان به منظور ارائه در سفر رئیس جمهور به همدان اظهار داشت: با توجه به جلسات مستمر شورای برنامهریزی استان، باید با ایجاد ترکیب بین طرحهای پیشنهادی ارائه شده البته متناسب با نیازهای موجود همدان و دفاع کارشناسی از آنها نظر هیئت دولت را به این دیدگاهها به منظور تصویب آنها جلب کرد.
حجازی با تأکید بر لزوم مقابله با معضل بیکاری در همدان افزود: باید با ایجاد بسترسازی جدید، فضای کار و فعالیتهای اقتصادی در همدان وضعیت مطلوبی را کسب کند.
فضای فعلی اشتغال در همدان در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست
وی ادامه داد: اطلاعات واصله از وضعیت فضای تولید و اشتغال در همدان در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و باید در راستای رفع این مشکل برنامهریزی و اقدامات مناسبی صورت پذیرد.
حجازی اضافه کرد: استان همدان نیازمند مصوباتی است که از یک سو وضعیت اقتصادی مراکز تولیدی آن را مناسبتر کند و از سوی دیگر موجب رفع و رجوع موانع موجود در مسیر توسعه آن شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانکها باید توانایی مالی بیشتری پیدا کنند تا این افزایش منابع تنها برای گسترش مراکز تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ایجاد اشتغالهای جدید با همراه کردن سرمایهگذاران بومی از ضروریات امروز همدان است.
رئیس جمهور شاخصهای توسعه همدان را ارتقا دهد
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رئیس جمهور در دور سوم سفر خود به استان همدان، شاخصههای توسعه همدان را بر اساس ظرفیت رشد آن، ارتقا دهد.
علیاکبر رنجبرزاده با تأکید بر لزوم ایجاد اشتغال در استان، آن را از اولویتهای دور سوم سفر ریاست جمهوری دانست و افزود: متأسفانه طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، استان همدان طی سال گذشته در بحث اشتغال رتبههای آخر کشور را به خود اختصاص داده بود.
همدان رتبه دار نرخ بیکاری در کشور است
وی گفت: در همین راستا به نظر میرسد به منظور کاهش نگرانی مردم به دلیل وجود این مشکل، توجه به این امر باید از برنامههای دولت در دور سوم سفر خود به استان همدان باشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس از دولت خواست پوشش کاملی از رفع بیکاری را برای استان همدان به ارمغان آورد و اظهار داشت: آن دسته از فعالیتهایی که کاهش بیکاری آمار استان همدان را موجب شود میتواند به عنوان اولویت استان در سفر سوم ریاست جمهوری مطرح شود که باید مجموعه وسیعی را در بخشهای صنعتی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، گردشگری، پتانسیلهای موجود دانشگاهی، صنایع دستی، خدماتی، زیربنایی در برگیرد.
از توان علمی نخبگان در توسعه استان استفاده شود
وی با اشاره به وجود نخبگان علمی توانمند در استان همدان خاطرنشان کرد: باید در این سفر سازماندهی لازم به منظور استفاده از توان فکری این افراد به منظور توسعه استان فراهم شود تا علاوه بر جلب و جذب سرمایهگذاران برای پیشرفت همدان از قابلیتها و تواناییهای در خور افراد بومی نخبه نیز استفاده شود.
همدان نیازمند رشته های مادرتخصصی است
رنجبرزاده با تأکید بر لزوم ایجاد رشتههای مادرتخصصی در سطح استان، توجه به آن را از دیگر اولویتهای استان دانست و اضافه کرد: همدان به عنوان یک کلانشهر با مردمانی پرتلاش دارای موقعیت ممتازی برای رشد و توسعه است که باید مطابق با این عنوان پیشرفت همه جانبهای داشته باشد.
وی ادامه داد: البته در دولت احمدینژاد کارهای بسیار خوبی برای پیشرفت استان همدان صورت گرفته ولی کافی نیست زیرا باید بر روی ستونها و معیارهای اصلی توسعه آن بیش از گذشته کار شود.
دولت باید نگاهی متعادل به ظرفیتهای هر منطقه داشته باشد
نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت نگاه متعادل به عرصههای مختلف در تمام نقاط استان را یکی از ضروریات دانست و گفت: دولت باید با نگاهی متعادل و مطابق با ظرفیتهای هر منطقه، تعریفی واقع از وضعیت آن را به منظور رشد همهجانبه آن و ارائه هدفگذاری در این راستا ارائه دهد.
وی اظهار داشت: همدان علاوه بر برخورداری از ظرفیت مناسب به دلیل دارا بودن مرکزیت در میان چندین استان، میتواند نیازهای استانهای همجوار را نیز پوشش دهد، بنابراین باید برنامهریزی مناسبی برای توسعه این استان با هدف خدماترسانی به دیگر استانها صورت پذیرد.
توسعه ذوب آهن غرب کشور از اولویتهای شهرستان اسدآباد است
رنجبرزاده در خصوص اولویتهای شهرستان اسدآباد نیز گفت: توسعه آموزش عالی، ایجاد اشتغال، توسعه ذوب آهن غرب کشور و توسعه ساخت مواد اولیه دارویی در اسدآباد را میتوان از اولویتهای شهرستان اسدآباد به منظور طرح و تصویب در سفر سوم ریاست جمهوری برشمرد.
وی سفرهای استانی را کاری پرحجم و دشوار خواند و ابراز داشت: برنامهریزی مطلوب از سوی دولت و توجه به تأمین اعتبار به منظور اجرای سریع و مناسب مصوبات سفر میتواند موجب ارتقای شاخصهای منطقه مربوطه و به تبع آن رضایتمندی مردمان آن را به وجود آورد.
ایجاد اشتغال پایدار در همدان مورد توجه رئیس جمهور باشد
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ایجاد اشتغال پایدار از ضروریات استان همدان است که باید این امر مورد توجه رئیس جمهور قرار گیرد.
امینحسین رحیمی اظهار داشت: موضوع اشتغال مهمترین مشکل جوانان استان همدان است به طوری که طی آمار سال گذشته، این استان از نظر درصد آمار بیکاری به نسبت جمعیت، رتبه 27 کشوری را داشت که بسیار جای نگرانی و تأسف دارد.
وی شاخصه پایدار بودن برای اشتغالهای ایجاد شده را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ممکن است طی برخی برنامهریزیها، شاهد ایجاد اشتغالهای موقت در سطح جامعه باشیم که به طور قطع این نوع از اشتغال را نمیتوان به عنوان اشتغال قابل اطمینان تلقی کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیمه افراد شاغل و پرداخت مزایا و حقوق حداقلی وزارت کار را میتوان از مؤلفههای یک اشتغال پایدار برشمرد که باید در این راستا حرکتی هدفمند و مؤثر داشت.
نبود اعتبار تکمیل برخی مصوبات سفر اول و دوم را ناتمام گذاشته است
وی در ادامه تزریق اعتبار به منظور اتمام طرحهای نیمهتمام در استان را به عنوان دیگر اولویت قابل طرح در سفر سوم رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود اعتبارات کافی شاهد عدم تکمیل برخی طرحها از مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان هستیم که تأمین اعتبار مورد نیاز برای آنها میتواند مردم را از مواهب ناشی از آن بهرهمند سازد.
رحیمی پروژه چهاربانده کردن محور ملایر ـ توره را یکی از این طرحها دانست و ابراز داشت: حدود 13 میلیارد تومان به منظور تکمیل این طرح نیاز است که در صورت تأمین مبلغ مورد نیاز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد و موجب کاهش تصادفات در این منطقه میشود.
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