ایجاد ورقه های اتمی از گرافن سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده گرافن از یک لایه تک اتمی کربن تشکیل شده است که پنج سال قبل کشف شد و از آن زمان عنوان یکی از مولکولهای مورد توجه فیزیکدانان و مهندسان الکترونیک قرار گرفت. این ماده کاملا سیاه رنگ از پتانسیل بالایی برای جایگزینی با سیلیکون در ساخت نیمه رساناها برخوردار است.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه رایس و موسسه علوم و فناوریهای صنعتی پیشرفته ژاپن موفق شدند ورقه های اتمی از گرافن سفید را ایجاد کرده و از آن یک "دی الکتریک" مطلوب به دست آورند. گرافن سفید ترکیبی 6 وجهی از نیترید بور (h-BN) است.

تاکنون از گرافن سفید به عنوان بخش سرامیکی که حرکت الکتریسته را بهبود می بخشد استفاده می شد. این محققان نشان دادند که از این ماده می توان برای تهیه یک ورقه تک مولکولی ایجاد و خواصی که در حال حاضر در گرافن وجود دارد را تقویت کرد.

به این ترتیب این دانشمندان با استفاده از تکنیکی ورقه های گرافن سفید را ایجاد کردند که روی یک زیرلایه مسی قرار گرفته بود.



این ورقه ها از یک تا 5 اتم تشکیل شده اند و می توانند در کنار هم یک ساختار سه بعدی از گرافن سفید را بر روی یک ورقه گرافن سیاه یا بر روی یک زیرلایه سیلیکونی تشکیل دهند.

براساس گزارش سافت پدیا، به گفته این محققان از ترکیب گرافن سیاه و گرافن سفید در سطح میکروسکوپی می توان ترانزیستورها، حسگرها و خازنهای در ابعاد نانویی ایجاد کرد.