عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در آخرین نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم بر آن گرفته شد که از بین هشت تیم حاضر در دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا سه تیم اول دوره نخست این رقابت‌ها به همراه میزبان بصورت اتوماتیک‌وار در مسابقات حاضر شوند.

وی در ادامه افزود: موردی که کمیته فوتسال AFC روی آن اتفاق نظر نداشت، نحوه انتخاب چهار تیم دیگر مسابقات بود. در این رابطه پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از آنها گزینش تیم‌های باشگاهی براساس رده بندی تیم‌های ملی فوتسال هر کشور در رنکینگ فیفا بود و دیگری رویارویی تیم‌ها در یک تورنمنت مجزا و صعود بهترین‌ها به مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا.

به گفته عضو ایرانی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا هر دو پیشنهاد از سوی اعضا این کمیته پذیرفته نشد، تا پیشنهادی دیگر که اتفاقا از سوی ترابیان مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گیرد و به تایید برسد. ترابیان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: من به مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد کردم، تیم میزبان دوره دوم مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از بین سه تیم برتر دوره گذشته انتخاب شود، تا عملا شانس تیم‌های دیگر برای حضور در دوره دوم رقابت‌ها افزایش یابد.

رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: از آنجائیکه کشورهای ایران، قطر، اندونزی و چین تقاضای میزبانی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را کرده بودند، دو کشوری که تیم‌های‌شان در بین برترین‌های دوره نخست مسابقات جای داشتند، یعنی ایران و قطر برای میزبانی دوره دوم انتخاب شدند.

بر این اساس دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در ماه ژوئن 2011 در یکی از دو کشور ایران و قطر برگزار خواهد شد. ترابیان در این رابطه به مهر گفت: کار دشواری را پیش رو داریم تا در تقابل با قطر بازهم میزبان جام باشگاه‌های آسیا شویم با این حال نهایت تلاش خود را به کار می گیریم که با کسب امتیاز میزبانی بازهم فوتسال ایران را در آسیا مطرح کنیم.

دوره نخست مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا اسفندماه سال 88 به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد و با قهرمانی تیم فولادماهان این شهر به اتمام رسید.