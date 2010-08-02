آمریکا بزرگترین"افسانه پرداز" خاورمیانه / مسکو اسیر همیشگی بازی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله در مطلبی تحت عنوان "افسانه سازی در خاورمیانه" به قلم "واسیلی برزوفسکی"
می نویسد: محققان مسائل خاورمیانه اغلب در بند اسارت پیشداوریها و افسانههایی قرار میگیرند که سیاستمداران آمریکایی با علاقه زیادی ساخته و پخش می کنند. واشنگتن طی نیم قرن اخیر از این منطقه سیمایی ساخته است که به واقعیت ربطی ندارد. متاسفانه، روسیه در این زمینه طرف آمریکا را میگیرد.
این مجله در ادامه به جعل چند نمونه افسانه و چهره غیر واقعی از منطقه خاورمیانه از سوی آمریکا اشاره می کند و آنها را بطور مجزا تشرح می کند که مطلب زیر ترجمه این مقاله است.
افسانهای درباره ریشههای تاریخی مسایل امروزی خاورمیانه
این برداشت متداول شده است که علت همه مسایل و مشکلات منطقه خاورمیانه در اختلافات داخلی قومی، مذهبی، سرزمینی و اقتصادی و نیز در سنتی بودن رژیمهای حاکم نهفته است.
در حقیقت، خاورمیانه در طول دو قرن اخیر صحنه مبارزه بی وقفه و شدید نیروهای خارجی بر سر بهره برداری از منابع عظیم منطقه و موقعیت راهبردی آن بوده است. در این رابطه غربی ها همیشه برنده میشوند زیرا در زمینه بازیهای پشت پردهای که ماهیت سیاست خاورمیانه را تشکیل میدهد، بسیار وارد هستند. طبیعی است که اگر بعضی کشورهای منطقه بخواهند نقش مستقلی بازی کنند، غرب با این ادعاها مخالفت میورزد و افسانههای جدیدی درباره توسعه نیافته بودن نخبگان ملی محلی و پیچیده بودن مشکلات منطقه میسازد.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، خاورمیانه به داغ ترین نقطه جهان تبدیل شد. با فروپاشی امپراطوریهای استعماری، در این منطقه رویارویی شرق و غرب شروع شد که هر یک از آنها الگوی توسعه خود را به کشورهای منطقه عرضه کرد.
افسانه درباره دوستان اتحاد شوروی و محکم بودن مواضع شوروی در خاورمیانه
واقعیت این است که مسکو هرگز نتوانسته است راهبرد روابط با رژیمهای ترقیخواه را طراحی کند (چه رسد به رژیمهای ارتجاعی یعنی اقمار آمریکا). مقامات حزبی شوروی علاوه بر شعارها و رهنمودهای عمومی ایدئولوژیکی چیزی نداشتند که به دیپلماتهای شوروی در خاورمیانه ابلاغ کنند تا آنها بتوانند فعالیت خود را پیش ببرند. لذا شوروی فقط به آن حوادث سیاست منطقهای واکنش ضعیفی از خود نشان میداد که نمیتوانست نادیده بگیرد. کشورهای خاورمیانه که به شوروی قول دوستی را میدادند، در عوض، کمک اقتصادی و دفاع در برابر دشمنان خارجی را میخواستند. مسکو شرایط آنها را قبول میکرد و طرحهای عظیم چندین میلیاردی را اجرا میکرد ولی از این تلاشهای خود هیچ بهرهای نمیگرفت. از خود گذشتگی مسکو به عنوان ضعف تلقی شده و بر دوستان ما اثر فاسد کنندهای میگذاشت. بر همین اساس بود که آنها بدون خجالت ما را شانتاژ کرده و به ضرر ما رفتار می کردند. میتوان به رفتار سوریه اشاره کرد که در سال 1976 همزمان با دیدار "آلکسی کاسیگین" رئیس شورای وزیران شوروی از دمشق، نیروهای خود را به لبنان فرستاد.
با وجود حضور هزارها متخصص شوروی در خاور میانه، ما نتوانستیم حتی "دیپلماسی مردمی" را برقرار کنیم زیرا "تماس با جمعیت محلی خارج از محیط خدمت" ممنوع بود. سیمای متخصصین شوروی که همیشه به شدت صرفهجویی میکردند تا بتوانند پولی برای خرید ماشین یا منزل جمع کنند، برای توسعه روابط مساعد نبود. با وجود تلاشهای شوروی برای جلب اراده نخبگان نیمه فئودالی و نظامی بروکراتیک محلی، نفوذ آن در منطقه رشد نمیکرد. پیشوایان محلی میدیدند که رهبران سالخورده شوروی قادر نیستند به سرعت تصمیمات سیاسی مهمی بگیرند.
مسئولین شوروی طی 30 سال پایانی وجود اردوگاه سوسیالیستی از زیر بار هر گونه مسئولیت در قبال حل اختلافات در کشورهای وابسته شانه خالی می کردند. از این نظر، حوادث قبل از بروز جنگ داخلی در یمن در سال 1986 جالب توجه است که مسکو به رهبران یمن جنوبی هیچ راهبردی توصیه نکرد در حالی که آنها منتظر کمک شوروی برای حل و فصل اختلافات قبیلهای بودند. رهبران شوروی که نتوانسته بودند نقش داور بیطرف را بازی کنند، صبر کردند تا درگیریهای خونین یمنی خود به خود به پایان برسد. بعد از آن رهبر گروه برنده را به مسکو دعوت کردند. ولی نفوذ ما در این کشور از دست رفت.
نمونه دیگر سیاست غیر معقولانه در سال های 1980 مشاهده شد که گروهی از متخصصین شوروی به رهبران شوروی گرای یمن جنوبی کمک میکردند که به یمن شمالی هجوم ببرند در حالی که گروه دیگر کارشناسان شوروی در یمن شمالی ضربه به یمن جنوبی را تهیه میکردند.
ایالات متحده در خاور میانه رفتار معقولانهای از خود نشان داده و نه تنها با نفوذ شوروی مقابله میکرد بلکه سعی میکرد آزادی عمل بازیگران منطقهای را کاهش دهد تا آنها نتوانند اربابان آمریکایی خود را به چالش بکشانند. در سال های1970 دلارهای نفتی مانند یک سیل بزرگ به کشورهای خاور میانه سرازیر شد.
افسانه درباره شیخهای بیسواد و تجملپرست کشورهای عربی منطقه
در واقع، حکام منطقه خاورمیانه این قدر ابتدایی نیستند که جلوه می نماید. اکثر آنها سعی میکنند دولتها و پایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند. تصادفی نیست که کشورهای صادر کننده نفت، به فکر واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی نیستند. درست است که رهبران دولتهای خاورمیانه بارها فکر کردهاند که پول کاغذی آمریکایی را که ارزش خود را از دست میدهد، چگونه خرج کنند: در بانکهای غربی نگه دارند و برای خرید تسلیحات تحمیلی آمریکایی خرج کنند یا قسمتهای سودآور صنایع آمریکا و اروپا را بخرند. در سالهای 1980 که دولتهای حاشیه خلیج فارس سعی کردند گزینه دوم را اجرا کنند و سهام شرکتهای غربی را بخرند، "بازار آزاد" اعتراض شدیدی کرد. وقتی طراحان راهبرد آمریکایی کشف کردند که درآمدهای کویت از محل سرمایه گذاری در اقتصاد غرب از درآمدهای نفتی این کشور بیشتر است، صدام حسین را تحریک کردند که به کویت حمله کند و سپس عراق را که به قدرت منطقهای با ادعاهای خاص خود تبدیل شده بود را قلع و قمع کردند.
پس از خروج اتحاد شوروی از صحنه منطقهای، کشورهای منطقه طی مدت زیادی نمیتوانستند با جهانی شدن مقابله کنند. در آن زمان ناظران زیادی فکر میکردند که واشنگتن به آسانی سلطه خود را بر خاورمیانه برقرار کرده است.
برخورد آمریکاییها با رژیم اسراییل به تدریج تغییر میکرد زیرا تل آویو متحد اساسی واشنگتن به مانع بهرهبرداری از منابع عظیم منطقه تبدیل شد. ولی کشورهای خاورمیانه (از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران) که نمیخواستند فقط نقش صادر کنندگان مواد خام را بازی کنند و ثروتهای ملی خود را در برابر پول بی پشتوانه آمریکا بفروشند، خط توسعه صنایع چندین شاخهای خود را دنبال کردند. آنها از دلارهای نفتی برای خرید فناوریها و تأمین امنیت اقتصادی و مالی خود استفاده کردند. طبیعی است که این وضع باب طبع آمریکا نیست. آمریکا از هیچ کاری فروگذاری نمیکند تا جلوی اعتلای قدرتهای مستقل منطقهای را بگیرد.
افسانه درباره وقوع اجتناب ناپذیر انقلاب در خاورمیانه
طراحان راهبرد آمریکایی به منظور رسیدن به اهداف خود قصد دارند مرزهای کشورهای خاورمیانه را تغییر دهند و نظریه "هرج و مرج سازنده" را پیاده کنند که در سال 2006 توسط کاندولیزا رایس وزیر وقت امور خارجه آمریکا اعلام شد. در نقشههایی که دولت بوش طراحی کرده بود، تقسیم بی رحمانه دولتهای خاورمیانه پیش بینی میشد که این تبلور برخورد سلطهجویانه آمریکا با سرنوشت منطقه است.
فراموش نکنیم که "زبیگنیو برژینسکی" که در سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نفوذ زیادی دارد، طرفدار این شیوه عمل است. بدیهی است که بحث درباره دمکراتیک کردن منطقه و ایجاد دولتهای مدرن به جای دولتهای سنتی قدیمی، چیزی جز بلوف آمریکایی نیست. کافی است به عراق اشاره شود که در زمان اشغال آمریکایی به منطقهای آزاد برای گروههای تروریستی که کشورهای همسایه را تهدید میکنند، تبدیل شده است.
افسانه درباره نفت به عنوان هدف سیاست آمریکا در خاورمیانه
مردم عادی میتوانند این افسانه را قبول کنند ولی کارشناسان روابط بین الملل نباید آن را باور کنند. آنها از آماری برخوردارند که نشان میدهد که نفت خاور میانه تنها 18-16درصد نفت وارداتی و 13-12درصد نفت مورد مصرف آمریکا را تشکیل میدهد.
خاور میانه هرگز صادر کننده اساسی نفت به آمریکا نبوده است ولی نفت این منطقه در بازار مواد انرژی زای اروپا نقش کلیدی را بازی میکرد (45درصد نفت مورد مصرف اروپا). سهم نفت این منطقه در واردات چین برابر 60 درصد است، کره جنوبی 65 درصد و هند 75 درصد. ایالات متحده به بهانه تأمین امنیت انرژتیک خود، حضور نظامیش را در منطقه گسترش میدهد در حالی که این منطقه، منطقه حیاتی نه برای آمریکا بلکه برای رقیبان آمریکا در امور مالی و اقتصادی جهان است.
افسانه "حساس بودن" سیاست خاورمیانه
این افسانه ساخت کارشناسانی است که از محل "دانش استثنایی" درباره سیاست پیچیده خاورمیانه درآمدهای خود را تأمین می کنند. ولی در حقیقت، این اطلاعات برای درک ذهنیت ملتهای منطقه چندان مهم نیست.
همه ملتهای خاورمیانه به دولتهایی احترام میگذارند که نه تنها زور و توان واقعی دارند بلکه از آن به نفع خود استفاده میکنند. ولی اگر کشوری توان بالقوه بزرگی داشته باشد ولی نتواند از آن بهره بگیرد، به این کشور با چشم تحقیر نگریسته و از آن سوءاستفاده میکنند. این واقعیت خاورمیانه است.
ویژگیهای دیگر برای درک ذهنیت محلی مهم نیست. همچنین نباید فراموش کرد که نخبگان خاورمیانه روابط خاندانی و قبیلهای خود را حفظ میکنند. اتحاد شوروی این عامل را به دلایل ایدئولوژیکی نادیده میگرفت و حالا غربیها اشتباه شوروی را تکرار میکنند.
افسانه لاینحل بودن مسئله فلسطین
چیزی که قبل از همه برای حل و فصل مناقشه اسرائیلی- فلسطینی لازم است، اراده سیاسی است. بسیاری از بازیگران در نمایشنامه خاور میانه وضعیت کنونی را برای خود مفید میدانند و از مسأله فلسطینی به عنوان برگ برنده استفاده میکنند. واشنگتن که به بیثباتی منطقه علاقمند است، از لاینحل ماندن این مسأله راضی است. حتی بروز مناقشه "ناگهانی" در خاورمیانه با توسل به سلاحهای هستهای باعث ترس و نگرانی آمریکا نخواهد شد زیرا این مناقشه دور از مرزهای آمریکا و در نزدیکی مرزهای حریفان ژئوپلتیکی آمریکا رخ خواهد داد.
منافع روسیه در منطقه
مسکو باید بفهمد که میتواند از طریق تحکیم مواضع خود در منطقه و تبدیل شدن به ضامن واقعی امنیت منطقه ای، جلوی اجرای سناریوی آمریکایی را بگیرد.
ایالات متحده برای تدارک عملیات جنگی در منطقه وقت زیادی لازم دارد (در سال 1990 برای گرد هم آوردن نیروهای نیم میلیونی آمریکایی در عربستان سعودی شش ماه وقت لازم شده بود). ولی روسیه و کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستهجمعی با خاورمیانه هم مرز هستند و در صورت لزوم میتوانند خیلی سریع نسبت به اوضاع منطقه واکنش نشان دهند. مسکو باید از فروشنده ساده اسلحه به کشورهای منطقه، به "پلیس منطقه ای" تبدیل شود. دیپلماتها و خاورشناسان روس باید به جای اینکه درباره روابط ویژهای که در زمان شوروی شکل گرفته بود، صحبت کنند و به پیوندهای خود با فئودالهای محلی افتخار کنند، مسئولیت معینی هم قبول کنند.
محکوم کردن شیوه عمل آمریکایی بدون اتخاذ اقدامات واقعی برای تأمین امنیت منطقه کار سادهای است. ولی در شرایطی که آمریکاییها برای منحرف کردن افکار عمومی و توجهات از بدهیهای خود به کشورهای خاورمیانه، کوکتل مولوتوف و کبریت توزیع می کنند، این نشانه لاابالیگری بازیگران بزرگ منطقه ای است که نمیتوانند در خانه خود نظم برقرار کنند.
اگر ما در اسارت افسانهها و قواعد بازی آمریکایی بمانیم، خاورمیانه بزودی به یک بشکه باروت تبدیل شده و انفجار آن باعث خواهد شد که جهانیان شکست هرم مالی آمریکایی و بدهیهای عظیم ایالات متحده را که هرگز بازپرداخت نخواهد شد، فراموش کنند.
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