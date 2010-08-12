خدایا گناهانم را ببخش

دعای روز اول ماه مبارک رمضان:

اللهمَّ اجعل صِیامی فیهِ صِیامَ الصائِمین

وَ قِیامی فیهِ قِیامَ القائِمین

وَ نَبِّهنی فیهِ عَن نَومَةِ الغافِلین

وَ هَب لی جُرمی فیهِ یا اِلهَ العالَمین

وَاعفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ المُجرِمین

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى

و شب زنده‌داری ام را نیز مانند شب زنده‌داران

و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران

و گناهم را بر من ببخش اى معبود جهانیان

و درگذر از من اى درگذرنده از گناهکاران

مروری بر ابعاد دعای امروز



بهره مندی از روزه واقعی، بیداری از خواب غفلت و بخشش گناهان از مواردی هستند که مؤمنان روزه‌دار در دعای نخستین روز ماه مبارک رمضان از خالق هستی بخش درخواست می‌کنند .

روزه واقعی

تردیدی نیست که روزه واقعی تنها به نخوردن ونیاشامیدن نیست بلکه روزه دار واقعی باید علاوه بر رعایت این موارد، تمام اعضا و جوارح خود را از هرگونه معصیت و گناه نظیر دروغ، غیبت، نگاه به نامحرم، بدگویی، کبر، غرور و .... مصون بدارد .

حضرت امام حسن عسکری (ع): لیست العبادة کثرة الصیام و الصلاة ، و إنما العبادة کثرة التفکر فی أمر الله؛ عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نیست ، عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست . (تحف العقول ، ص 518)

بیداری از خواب غفلت

غفلت که یکی از موانع سیر انسان به سوی خداست. منشأ هر آفت که از بیرون دامن‌گیر ما می­شود، غفلت درونی است، شک نیست اگر در درون ما قلعه اعتقاد و التفات وجود داشته باشد، آسیبی به ما نمی­رسد.

در قرآن کریم نیز در مورد تبعات منفی غفلت از خود و آینده آمده است:

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِیَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ کَفَرُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ کُنَّا ظَالِمِینَ . و وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانى که کفر ورزیده‏اند خیره مى‏شود [و مى‏گویند] اى واى بر ما که از این [روز] در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم .( سوره انبیاء، آیه 97)

امام صادق (ع) نیز فرموده است: ایّاکم والغفلة فانّه مَن غَفَل فانّما یَغفل عَن نَفسِه؛ از غفلت بپرهیزید همانا کسی که غفلت ورزد از نفس خویش غفلت کرده است . (بحارالأنوار، ج 69 ، ص 227)

ضرورتها و فضایل دعا کردن

دعا به درگاه خداوند متعال از عوامل آرمش است، اینکه بدانیم همواره کسی هست که در هر شرایطی می توانیم به او رجوع کرده، از او بی هیچ منتی یاری جسته و امید به مساعد، بخشش و کرم داشته باشیم، نعمت بزرگی است .

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء. پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز پروردگارا و دعاى مرا بپذیر . (سوره ابراهیم، آیه 40)

إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِکَةِ مُرْدِفِینَ . [به یاد آورید] زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى‏طلبیدید پس دعاى شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم کرد .(سوره انفال، آیه 9)

وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ . و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از پرستش من کبر مى‏ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى‏آیند .(سوره غافر، آیه 60)