فعالیت 80 پایگاه طرح تلاوت نور در خراسان شمالی

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: در راستی افزایش فضای معنوی و قرآنی، ترویج آموزه ها و اندیشه قرآنی مساجد طرح تلاوت نور با حضور اقشار مختلف از جمله جوانان و نوجوانان در استان اجرا می شود.

وی با اشاره به گسترش این طرح در استان تصریح کرد: طرح تلاوت نور در سال 86 در 15 پایگاه در سال 87 در 56 پایگاه و سال 88 در 73 پایگاه و امسال در بیش از 80 پایگاه در حال اجرا است که نسبت به سال گذشته رشد 17 درصدی داشته است و تا پایان امسال نیز به حدود 100 پایگاه افزایش خواهد یافت.



شیرازیان در ادامه ضمن دعوت از هیئت امناء برای اجرا طرح تلاوت نور اضافه کرد: با توجه به امکان گسترش این طرح در استان هیئت امناء مساجد در سطح شهرستانها که علاقمند به اجرای طرح تلاوت نور هستند می توانند با مراجعه به دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در بجنورد جهت دریافت قرآن اهدایی و شیوه نامه اجرایی طرح اقدام نمایند.



شیرازیان راه اندازی سامانه فناوری اطلاعات در کانونهای معین در هفت شهرستان به منظور خدمت رسانی به روز به کانونهای مساجد شهرستانها را از طرحهای مصوب در این زمینه ذکرکرد و افزود: اختصاص پنج میلیون ریال اعتبار به کانون نسیم رحمت بجنورد برای دسترسی سریع و آسان به امکانات لازم از دیگر طرحهاست.



وی اجرای طرح تربیتی چهره به چهره با اختصاص 240 میلیون ریال توسط دبیرخانه کانونهای مساجد استان، برگزاری دوره آموزشی سفیران آسمانی، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و احکام، اجرای تئاترهای مذهبی، آسیب شناسی مداحی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدیر فرهنگی و تحکیم مبانی خانواده با اختصاص 50 میلیون ریال به کانون تخصصی علی بن ابیطالب(ع) بجنورد را از دیگر طرحهای مصوب عنوان کرد.

وی افزود: اختصاص 50 میلیون ریال به اجرای طرح شناسایی و معرفی شاعران و هنرمندان کانون های مساجد استان و راه اندازی محافل شعر به کانون تخصصی شهید مطهری جاجرم از دیگر عناوین طرحهای مصوب این استان از سوی ستاد عالی کانون های مساجد است.



شیرازیان همچنین به راه اندازی و تقویت کافی نت و اینترنت در کانون تخصصی حجت بن الحسن(عج) مانه و سملقان، برگزاری مراسم و مسابقه های فرهنگی برای عموم در طول سال با اختصاص 20 میلیون ریال اشاره کرد.