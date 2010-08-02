به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر حسین شیخرضایی، عضو هیئت علمی این مؤسسه در گفتگویی درباره نشستهای گروه مطالعات علم گفت: تاکنون سه دوره از این برنامهها برگزار شده است و دوره بعدی آن در پائیز و همراه با کلاسهای درسی و به نوعی به عنوان مکمل آنها برگزار میشود.
شیخرضایی که در دورههای گذشته گرداننده سلسله سخنرانیهایی بود که هر هفته روزهای چهارشنبه، توسط گروه مطالعات علم در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشد، ادامه داد: انتخاب سخنرانهای برنامه با مشورت جمعی گروه مطالعات علم انجام میشده است. البته تاکنون این دورهها موضوع نداشتهاند اما قرار است که برای دوره بعدی سخنرانیها موضوعی اصلی انتخاب شود.
شیخرضایی با اشاره به اینکه احتمالاً موضوع سلسله سخنرانیهای ترم پائیز درباره"فلسفه، علم و تاریخ علم" خواهد بود، گفت: در دوره پیش همه سخنرانیها ـ به جز سخنرانی محمدرضا حائری درباره معماری و سخنرانی بابک عباسی درباره تجربه دینی از منظر ویلیام آلستون ـ از آنجا توسط گروه مطالعات علم و برای دانشجویان آن برگزار میشد به نوعی درباره علم و تاریخ آن بوده است، اما سخنرانیهای ترم بعد موضوعی مشخصتر خواهند داشت و چارچوب آنها محدودتر خواهد بود.
کار دیگری که این روزها این عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در حال انجام آن است، مشارکت در تألیف یک دوره پنج جلدی درسنامه درباره فلسفه تحلیلی است که دکتر امیر احسان کرباسیزاده و دکتر سروش دباغ، از دیگر اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز در این طرح مشارکت دارند.
قرار است هر جلد از این مجموعه به یکی از مباحث فلسفه تحلیلی بپردازد. فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و معرفتشناسی، عناوین این پنج جلد را تشکیل میدهند. دو جلد این مجموعه را که درباره فلسفه علم و فلسفه ذهن است، شیخرضایی و کرباسیزاده مشترکاً مینویسند. قرار است این طرح تا پایان تابستان پایان یابد و انتشارات هرمس آن را منتشر کند.
نظر شما