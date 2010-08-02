به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر حسین شیخ‌رضایی، عضو هیئت علمی این مؤسسه در گفتگویی درباره نشستهای گروه مطالعات علم گفت: تاکنون سه دوره از این برنامه‌ها برگزار شده است و دوره بعدی آن در پائیز و همراه با کلاسهای درسی و به نوعی به عنوان مکمل آنها برگزار می‌شود.

شیخ‌رضایی که در دوره‏های گذشته گرداننده سلسله سخنرانیهایی بود که هر هفته روزهای چهارشنبه، توسط گروه مطالعات علم در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شد، ادامه داد: انتخاب سخنرانهای برنامه با مشورت جمعی گروه مطالعات علم انجام می‌شده است. البته تاکنون این دوره‏ها موضوع نداشته‏اند اما قرار است که برای دوره بعدی سخنرانیها موضوعی اصلی انتخاب شود.

شیخ‏رضایی با اشاره به اینکه احتمالاً موضوع سلسله سخنرانیهای ترم پائیز درباره"فلسفه، علم و تاریخ علم" خواهد بود، گفت: در دوره پیش همه سخنرانیها ـ به جز سخنرانی محمدرضا حائری درباره معماری و سخنرانی بابک عباسی درباره تجربه دینی از منظر ویلیام آلستون ‌ـ از آنجا توسط گروه مطالعات علم و برای دانشجویان آن برگزار می‏شد به نوعی درباره علم و تاریخ آن بوده است، اما سخنرانیهای ترم بعد موضوعی مشخصتر خواهند داشت و چارچوب آنها محدودتر خواهد بود.

کار دیگری که این روزها این عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در حال انجام آن است، مشارکت در تألیف یک دوره پنج جلدی درسنامه ‌درباره فلسفه تحلیلی است که دکتر امیر احسان کرباسی‌زاده و دکتر سروش دباغ، از دیگر اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز در این طرح مشارکت دارند.

قرار است هر جلد از این مجموعه به یکی از مباحث فلسفه تحلیلی بپردازد. فلسفه علم، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و معرفت‌شناسی، عناوین این پنج جلد را تشکیل می‏دهند. دو جلد این مجموعه را که درباره فلسفه علم و فلسفه ذهن است، شیخ‌رضایی و کرباسی‌زاده مشترکاً می‌نویسند. قرار است این طرح تا پایان تابستان پایان یابد و انتشارات هرمس آن را منتشر کند.