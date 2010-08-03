طرح ساماندهی میدان ونک به زودی آغاز می شود

مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبنای کار در معاونت فنی مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران ارتقاء کیفیت محیط شهری است که یکی از این اقدامات ساماندهی میادین و معابر شهر است.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقاء محیط شهری بحث هویتی بخشی به میادین نیز دنبال می شود تاکید کرد: به زودی طرح هویت بخشی و ساماندهی میدان ونک آغاز می شود. این طرح به گونه ای است که هسته مرکزی میدان به سمت غرب تمایل پیدا کرده و با طراحی زیرگذرها دسترسی عبورعابر پیاده برای رفت و آمد آسان فراهم می شود.

وی افزود: در بحث کف سازی، نمای وسط و کاهش قطر میدان نیز به دلیل مشکلات ترافیکی که در پی داشته است کارهای اساسی صورت گرفته و ظرف یکماه آینده آغاز می شود.

گلشنی با اعلام اینکه ساماندهی میادین مهم دیگری مثل میدان تجریش، میدان ولی عصر، میدان راه آهن، میدان فردوسی و امام حسین ( ع) در دستور کار قرار دارد، از انجام کارهای اجرایی این طرحها توسط سازمان زیباسازی و یا شهرداریهای مناطق خبر داد.