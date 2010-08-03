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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح ساماندهی میدان ونک به زودی آغاز می شود

طرح ساماندهی میدان ونک به زودی آغاز می شود

معاون فنی مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران با اعلام اینکه طرح هویت بخشی و ساماندهی میدان ونک به زودی آغاز می شود گفت: ساماندهی میادین مهم دیگر شهر همچون میدان تجریش، میدان ولی عصر، میدان راه آهن، میدان فردوسی و میدان امام حسین (ع) در دستور کار قرار دارد.

مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبنای کار در معاونت فنی مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران ارتقاء کیفیت محیط شهری است که یکی از این اقدامات ساماندهی میادین و معابر شهر است.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقاء محیط شهری بحث هویتی بخشی به میادین نیز دنبال می شود تاکید کرد: به زودی طرح هویت بخشی و ساماندهی میدان ونک آغاز می شود. این طرح به گونه ای است که هسته مرکزی میدان به سمت غرب تمایل پیدا کرده و با طراحی زیرگذرها دسترسی عبورعابر پیاده برای رفت و آمد آسان فراهم می شود.

وی افزود: در بحث کف سازی، نمای وسط و کاهش قطر میدان نیز به دلیل مشکلات ترافیکی که در پی داشته است کارهای اساسی صورت گرفته و ظرف یکماه آینده آغاز می شود.

گلشنی با اعلام اینکه ساماندهی میادین مهم دیگری مثل میدان تجریش، میدان ولی عصر، میدان راه آهن، میدان فردوسی و امام حسین ( ع) در دستور کار قرار دارد، از انجام کارهای اجرایی این طرحها توسط سازمان زیباسازی و یا شهرداریهای مناطق خبر داد.

کد مطلب 1126957

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