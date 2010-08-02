بازیهای وارداتی جولان می دهند/ وجود 10 هزار بازی رایانه ای خارجی در بازار

عیسی زارع پور در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بازی های رایانه ای نزدیک به 20 سال است که وارد کشور ما شده اما متاسفانه دولت در این زمینه از مردم عقب تر مانده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در دو سال اخیر در حوزه بازی های رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه و کارهای سازمان یافته ای انجام داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ورود کامپیوتر به خانه های مردم ما باید عقب ماندگیهای موجود را دراین زمینه جبران کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه ایران در زمینه بازی های رایانه ای عنوان کرد: متاسفانه جایگاه ما در این زمینه شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست.

زارع پور با بیان اینکه در دو سال اخیر 50 عنوان بازی رایانه ای مطلوب در کشور تولید و در جامعه منتشر شده است، بیان داشت: البته سالی 300 تا 400 بازی رایانه ای وارد کشور ما می شود.

وی با اشاره به تعداد بازی های رایانه ای خارجی در کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش از 10 هزار بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود این تعداد بازی رایانه ای خارجی به کشور به دلیل غفلتی بوده که در گذشته صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به این حوزه توجه خاصی نشده است.

زارع پور با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عزمش را جزم کرده که به این حوزه ورود پیدا کند، عنوان کرد: البته ورود به این حوزه تنها در حوزه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد نیست بلکه این کار همکاری دیگر دستگاههای فرهنگی را نیز می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه اگر دیگر دستگا ههای فرهنگی نیز در این زمینه کار کنند یک موج بازی سازی عظیم در داخل کشور راه اندازی خواهد شد، بیان داشت: ما به طور حتم از همه ظرفیتها و کارشناسان در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ورود بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد: ما به هیچ عنوان به این حوزه ورود پیدا نمی کنیم بلکه ما به عنوان دولت جریان ساز هستیم و بستر های لازم را در زمینه ارائه بازی های رایانه ای در کشور فراهم خواهیم کرد.

زارع پور با اشاره به تقویت بخش خصوصی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: نگاه ما در وزارتخانه به کار گیری همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود در زمینه ارائه بازی های رایانه ای و ساخت آنها در کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از برگزاری جشنواره های رسانه های دیجیتال در کشور شناسایی ظرفیتها در همه استانهای کشور است، عنوان کرد: کسانی که در این زمینه دارای پتانسیل بالقوه و انگیزه هستند می توانند نه تنها به جرگه بازی سازان بلکه به تولید نرم افزار و محتوای سایبری بپیوندند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه ما به دنبال این هستیم که جوان ایرانی خود یک تولید کننده در این زمینه باشد بیان داشت: یکی از راهبرد های وزارت فرهنگ و ارشاد جریان سازی برای تولید انبوه در حوزه های بازی، سایت، وبلاگ و.... است.

زارعی با تاکید بر رعایت مولفه های فرهنگی ایرانی در راستای تولیدات انبوه از جمله تولید بازی ها، سایت ها و وبلاگ ها یادآور شد: به عنوان مثال ما در جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال بخشی به نام پایگاه های اینترنتی و وبلاگ داریم که سالانه چند 10 هزار پایگاه اینترنتی در این جشنواره ها شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این پایگاه های اینترنتی در موضوعاتی مانند قیام امام حسین (ع) و عاشورا و ... است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال گذشته ما مسابقه رسانه های عاشورایی ویژه تولیدات دیجیتال را داشتیم که بیش از 1400 اثر به دبیر خانه این مسابقه ارسال شده بود.