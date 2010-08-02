محمد نوری با عاشقانه های مردم به خانه ابدی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم سیدعباس سجادی مجری این مراسم ضمن خوشامدگویی به حاضرین در محوطه باز تالار وحدت پیام دکتر محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی را قرائت کرد و پس از آن داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی در جایگاه قرار گرفت و گفت : استاد محمد نوری اهل مسائل حاشیه نبود و تنها برای هنر موسیقی اهمیت قائل بود و عاشقانه به آواز می پرداخت و درست به همین دلیل هم است که امروز شاهد هستیم که دوستداران این بزرگوار با چه شکوهی برای بدرقه ایشان به خانه ابدی دور هم جمع شده اند.

محمد نوری عاشقانه آواز خواند

وی درادامه افزود : استاد نوری انسانی با اخلاق بود که به شیوه ها و پیچ خمهای آواز خود احاطه کامل داشت و در یک نگاه کلی نوری انسانی ادیب بود و فضاهای فکری زمان خویش دور نبود و همگام با زمانه پیش می رفت. به اعتقاد من ایشان فقط یک خواننده نبود بلکه انسانی پیشرو و روشنفکر بود.

پیرنیاکان گفت: این ضایعه بزرگ را از طرف خانه موسیقی به تمام هنرمندان و دوستداران تسلیت می گوییم و سپاسگزارم که با حضور خود بدرقه این مرد بزرگ به خانه ابدی را با شکوه برگزار کردید.

در ادامه این جلسه سیمون آیوازیان آهنگساز و از دوستان نزدیک استاد نوری گفت: افتخار می کنم که 45 سال دوستی و رفاقت دیرینه با محمد نوری داشتم و از ایشان بسیار آموختم. از سوی دیگر بسیار متاسفم که گردهم آمدیدم تا با استاد هنرمندی چون نوری با ارادت به ایشان وداع کنیم. استاد نوری مرد بزرگی بود و شیره وجودش سرشار از شرافت و عشق به انسانها بود و پیوسته ذهن و فکرش برای خدمت به خلق جامعه در تکاپو بود.

دلتنگ نوری می شویم

وی در ادامه افزود: استاد محمدنوری در هنر بسیار متواضع بود، ادعا نداشت و در پی پول و شهرت نبود. او یک هنرمند واقعی و حق شناس بود. نوری ضمیری پاک و به دور از کینه داشت و حالا که اینجا هستم باور نمی کنم که دیگر در بین ما نیست. نبود او تلخ و دردناک است و می دانم که بسیار دلتنگش می شوم.

داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی در ادامه مراسم به روی صحنه آمد و گفت : استاد نوری عمری با عزت زندگی کرد و روحی بزرگ داشت و حالا که شما را اینجا می بینم بسیار خوشحالم که این مرد بزرگ در میان استقبال دوستداران اش به خانه حقیقی خود بدرقه می شود.

این استاد پیشکسوت موسیقی در پایان صحبتهای خود به فداکاری همسر استاد نوری اشاره کرد و گفت: سرکارخانم نوری بانوی فداکار بود که مانند پروانه گرد این استاد بزرگ می چرخید و تا آخرین لحظه با او بود و جا دارد از همین جا از پزشکان متخصص استاد نوری مراتب سپاسگزاری خود را به جا می آورم. نوری تا آخرین لحظه های عمر خود عشق در چشمانش موج می زد. این مرد بزرگ مناعت طبع بسیار داشت و با عزت نفس زندگی کرد. او عاشقانه های بسیاری خوانده است و با آواز خود برای میهن خود نیز افتخار آفریده است.

پس از پایان صحبتهای داود گنجه ای حاضرین در محوطه باز تالار وحدت قطعه معرف "چه خطرها کرده ایم" (یکی از آثار نوری) را با صدای بلند سر دادند و این مرد بزرگ را به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا راهی کردند.

جمعیت زیادی برای مراسم تشییع پیکر استاد محمد نوری به تالار وحدت آمده بودند ازدحام جمعیت به گونه ای بود که خیابانهای اطراف تالار بسته شده بود. هنرمندان بسیاری در حوزه های مختلف سینما، تئاترو همچنین و مسئولان مختلف فرهنگی در این مراسم حضور داشتند که در بین آنها شهرام ناظری،هوشنگ کامکار،فریدون شهبازیان،حمید شاه آبادی، ایمانی خوشخو و محمد حسین خبری]علی مرادخانی و... دیده شدند.