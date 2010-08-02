آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این آزمون تا 26 مرداد ماه جاری ادامه دارد و افرادی می توانند در آزمون شرکت کنند که تا 15 آذر سال 89 دوره دستیاری فوق تخصصی خود را به پایان رسانده باشند.

کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شرکت کنند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی در روزهای 23 و 24 شهریور از ساعت 9 تا 17 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی توزیع می شود و نتایج آزمون کتبی ساعت 23 پنجشنبه 25 شهریورماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

داوطلبان در صورت وجود اعتراض به سئوال می توانند از ساعت 14 تا 17 روز پنجشنبه اعتراضات خود را به نماینده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ارائه کنند.

پذیرفته شدگان آزمون کتبی موظف هستند مطابق جدول زمانی آزمون شفاهی که در زمان توزیع کارت تحویل داده خواهد شد به محل برگزاری آزمون مراجعه و در آن شرکت کنند.

آزمون کتبی دارای 100 یا 150 سئوال چند گزینه ای بوده و حد نصاب قبولی 70 درصد کل نمره آزمون است. در صورت قبولی در آزمون کتبی فرد موظف به شرکت در آزمون شفاهی و کسب حداقل 70 درصد نمره است.

کلیه فارغ التحصیلان خارج از کشور که متقاضی شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی هستند، در صورت واجد شرایط بودن و اخذ معرفی نامه از سوی مرکز خدمات آموزشی می توانند در این آزمون شرکت کنند.