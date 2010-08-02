مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر امور بانوان استان از ثبت دو هزار و 483 مورد ازدواج در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد بالغ بر 194 مورد منجر به طلاق شده است.

ابراهیم افشاری بر اهمیت برنامه ریزی های دفتر امور بانوان استان در راستای کاهش معظل طلاق در استان، تاکید کرد و افزود: هم اکنون نسبت ازدواج به طلاق در استان 13 به یک بوده که این رقم در تهران از هر هفت ازدواج یک مورد طلاق گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث طلاق در استان باید علت یابی شده و راهکارهای اجرایی برای آن طراحی شود، اظهار داشت: سنتهای قدیمی و نامناسب، ازدواجهای فامیلی، تاثیرات فرهنگهای وارداتی و... باید جهت کنترل آمار طلاق ساماندهی شود.

افشاری با اشاره به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده، بر توجه بیش از پیش به دیدگاه زنان در جامعه اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: برای توانمند سازی زنان در جامعه باید تمامی دستگاه ها و سازمان ها به صورت متمرکز عمل کنند.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به تفکر توانمندسازی زنان حرکتی عمیق نیاز است و این مهم نیازمند شناخت آسیبها، ضعفها و مزیت ‌ها می باشد.

افشاری بر اهمیت نقش زنان و اهمیت آن در سند چشم انداز بیست ساله نظام اشاره کرد و ادامه داد: در راستای تحکیم بنیان خانواده، بحث عفاف و حجاب و دیگر بحث های مربوط به زنان و جامعه بانوان مطرح شده است.

به گفته وی اهمیت جایگاه خانواده و نقش زنان در جامعه بر کسی پوشیده نیست و باید کلیه دستگاه ها با مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرح وظایف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری صرفا اجرایی نیست، اظهار داشت: این دفتر مکلف به کار هماهنگی بین دستگاه ها بوده و باید براساس برنامه ریزی و با اولویت بندی مناسب به امورات مورد نظر رسیدگی کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان جامعه نگری را اصل مهم در امور بانوان دانست و یادآور شد: این جامعه نگری محدود به منطقه خاص نشود و همه جا در نظر گرفته شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به نقش زنان در جامعه اسلامی، گفت: اهمیت نقش زنان در پیروزی انقلاب از آن مورد قوت می گیرد که اگر زنان ما به صورت فعال در صحنه مشارکت نداشتند این امکان وجود داشت که به شکل یک نیروی بازدارنده مردان خانواده نیز به این شکل وارد عرصه نشوند.

معصومه سادات جلیلی حسینی حضور زنان مسلمان ایران در عرصه‏های سیاسی را یکی از عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: زنان مسلمان ایرانی با حضور در عرصه‏های مختلف، موفقیت‏های بزرگی برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و به عنوان الگو و نمونه برای جوامع بشری به شمار می‏ روند.

در پایان مراسم طی حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبی معصومه سادات جلیلی حسینی به سمت مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی منصوب و از زحمات فاطمه زهرا هلال بیرجندی مدیرکل سابق قدردانی شد.