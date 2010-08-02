رقابت شانه به شانه " داستان اسباب بازی 3" و " آغاز"

به گزارش خبرگزاری مهر از ورایتی فیلم " آغاز" ساخته کریستوفر نولان هفته گذشته با فروشی معادل 6/58 میلیون دلاری در تعقیب " داستان اسباب بازی 3" قرار دارد.



این در حالی است که انیمیشن " شرک جاودانی " که هم اکنون در 47 کشور جهان 6/34 میلیون دلار فروخته و در رده سوم جدول نشسته است. " سالت " هم با نقش آفرینی آنجلینا جولی که همزمان با آمریکای شمالی در 17 کشور جهان و 779 سالن سینما اکران شده در این آخر هفته 3/5 میلیون دلار فروخت.



به نظر می رسد طرح جدید استودیوهای هالیوودی مبنی بر اکران همزمان محصولات خود در آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان با موفقیت نسبی مواجه شده و احتمالا در میان مدت تاثیری مثبت بر میزان فروش فیلم ها خواهد گذاشت.میزان فروش " داستان اسباب بازی 3" در اکران جهانی تا کنون به 1/376 میلیون دلار رسیده وبه این ترتیب به پنجمین انیمیشن پر فروش تاریخ در اکران بین المللی تبدیل شده است.

