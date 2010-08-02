حل معمای ریگهای روان بزرگترین قمر سیاره زحل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی تتسویا توکانو از دانشگاه کلن آلمان با استفاده از اصول پایه مربوط به چرخش جریانهای اتمسفری سیاره ای و بررسی تازه ترین اطلاعات کاوشگر کاسینی ناسا و آژانس فضایی اروپا نشان دادند که بادهای حاضر در سطح تیتان حاصل جریانهایی هستند که از شرق به غرب اطراف کمربند استوایی بزرگترین قمر سیاره زحل در حرکتند.

این در حالی است که اولین تصاویر کاوشگر کاسینی از ریگهای روان تیتان در سال 2005 نشان داد که جهت این حرکت این ریگها از طرف غرب به شرق و بنابراین برخلاف جهت باد است.

این تیم تحقیقاتی در تلاش برای حل معمای این تضاد برآمدند و در این خصوص توضیح دادند: "به نظر می رسد که تغییرات فصلی، جهت بادهای روی تیتان را برای یک دوره کوتاه معکوس می کنند. این تغییرات موجب می شود که باد از جهت غرب به شرق حرکت کند. به نظر نمی رسد که بادهای از شرق به غرب نیروی لازم برای جابجایی این حجم وسیع از شن را داشته باشند."

این سیاره شناسان افزودند: "باور اینکه بادهای از غرب به شرق دائمی نیستند بسیار دشوار بود اما ما دریافتیم که در دوره اعتدالین یک سری توفانهای بینابینی رخ می دهد که به مدت دو سال به طول می انجامند. این توفانها نسبت به بادهای سطح معمولی شرق به غرب اثرات بیشتری بر روی شنها دارند و به همین علت مسیر حرکت ریگها از غرب به شرق است و این، کلید حل این معما است."

ریگهای روان در یک دریای شنی وسیع روی تیتان گسترده می شوند اما این گستردگی همیشه بر روی عرضهای جغرافیایی 30 درجه نسبت به استوا اتفاق می افتد.

میزان گسترش این ریگها به طور متوسط یک کیلومتر عرضی و صدها کیلومتر طولی است درحالی که ارتفاع آنها می تواند به بیش از 100 متر برسد.

براساس گزارش ساینس دیلی، ریگهای روان شنی روی تیتان از ذرات هیدروکربورهای آلی تشکیل شده اند و مسر حرکت آنها از غرب به شرق است که مسیر آنها در هر دوره از اعتدالین (یک سال تیتانی برابر با 29 سال زمینی است) تغییر می کند.

در مدت یک اعتدال، گرمای خورشید در بالای استوا افزایش می یابد و این تراکم گرما در اتمسفر موجب می شود که بادها در مسیر عکس حرکت کنند و به شدت شتاب گیرند.