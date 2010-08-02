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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

آیین نامه جدید داروخانه ها/

بخش خصوصی در سیستم توزیع دارویی کشور فعالتر می شود

بخش خصوصی در سیستم توزیع دارویی کشور فعالتر می شود

مدیرکل نظارت بر امور دارو و موادمخدر وزارت بهداشت گفت: با فعالتر شدن بخش خصوصی در سیستم توزیع دارویی کشور که در آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها پیش‌بینی شده مردم تا یکسال دیگر از مراجعه به مراکز استانها و پایتخت برای تهیه دارو بی‌نیاز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه‌ساز افزود: آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها که به تازگی ابلاغ شده است به بخش خصوصی و داروسازان جوان این امکان را می‌دهد که در مناطق محروم و شهرستانهایی که کمبود دارویی دارند فعالیت کرده و نیازهای این مناطق را برآورده کنند.

وی گفت: این آیین‌نامه امکان فعالیت تعاونی را به بخش خصوصی می‌دهد تا در مناطقی از کشور که داروخانه‌های دولتی و هلال احمر امکان فعالیت ندارند، داروخانه تاسیس کرده و داروهای کمیابی را که مردم این مناطق برای تهیه آن سالها به مراکز استانها و یا تهران می‌آمدند در اختیارشان بگذارند.
 
شانه ساز اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این آیین‌نامه تا یکسال دیگر شاهد عدم مراجعه مردم به مراکز استانها و تهران برای تهیه داروهای کمیاب باشیم.
کد مطلب 1127021

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