بخش خصوصی در سیستم توزیع دارویی کشور فعالتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه‌ساز افزود: آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها که به تازگی ابلاغ شده است به بخش خصوصی و داروسازان جوان این امکان را می‌دهد که در مناطق محروم و شهرستانهایی که کمبود دارویی دارند فعالیت کرده و نیازهای این مناطق را برآورده کنند.

وی گفت: این آیین‌نامه امکان فعالیت تعاونی را به بخش خصوصی می‌دهد تا در مناطقی از کشور که داروخانه‌های دولتی و هلال احمر امکان فعالیت ندارند، داروخانه تاسیس کرده و داروهای کمیابی را که مردم این مناطق برای تهیه آن سالها به مراکز استانها و یا تهران می‌آمدند در اختیارشان بگذارند.

شانه ساز اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این آیین‌نامه تا یکسال دیگر شاهد عدم مراجعه مردم به مراکز استانها و تهران برای تهیه داروهای کمیاب باشیم.