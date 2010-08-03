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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۴

تصویربرداری "قفسی برای پرواز" آخر مردادماه تمام می‌شود

تصویربرداری "قفسی برای پرواز" آخر مردادماه تمام می‌شود

تصویربرداری مجموعه "قفسی برای پرواز" به کارگردانی یوسف سیدمهدوی اواخر مردادماه در دماوند تمام می‌شود.

اردشیر ایران‌نژاد تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در منطقه پرندک و در لوکیشن اردوگاه موصل ادامه دارد، به زودی به دماوند می‌رویم و تصویربرداری در این منطقه تمام می‌شود. تدوین 24 قسمت از مجموعه تمام شده و پیروز ارجمند ساخت موسیقی را شروع کرده است.

وی ادامه داد: اواخر مردادماه تصویربرداری تمام می‌شود و احتمالا این مجموعه 32 قسمتی هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه یک می‌رود. "قفسی برای پرواز" تلاشی برای روایت بخشی از ناگفته‌های تاریخ جنگ است و امیدوارم در جذب مخاطب موفق باشد.

امین زندگانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، اردلان شجاع‌کاوه،علیرام نورایی، آناهیتا همتی، شیرین بینا، بابک انصاری، نفیسه روشن، مهوش افشارپناه، رحیم نوروزی و حبیب دهقان‌نسب در این مجموعه مقابل دوربین می‌روند.

داستان این مجموعه درباره جوانی به نام احسان است که به خرمشهر سفر می‌کند، سفر او به این شهر با حمله عراق به ایران همزمان می‌شود. احسان در مسیری پرفراز و نشیب قرار می‌گیرد. نام قبلی "قفسی برای پرواز"، "پرندگان خارزار" بود.

کد مطلب 1127032

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